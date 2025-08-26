¿Cómo se conocieron Travis Kelce y Taylor Swift?

Taylor Swift y Travis Kelce dieron a conocer que están comprometidos después de dos años de relación, una noticia que sacudió al mundo del entretenimiento, al tratarse de una de las relaciones más mediáticas y seguidas por los fans de ambos personajes.

Ante la noticia sobre el matrimonio de Travis Kelce y Taylor Swift, el público en redes sociales se pregunta cómo surgió la relación amorosa entre estas dos celebridades que para muchos, parecen no tener demasiado en común, a pesar de que compromiso indica lo contrario.

¿Cómo se conocieron Taylor Swift y Travis Kelce?

Meses antes de que iniciara el romance entre el jugador de los Kansas Chiefs y la intérprete de ‘All Too Well’, la cantante había terminado su relación con quien fue su pareja durante alrededor de seis años, el actor Joe Alwyn.

Ya que llevaron su relación en lo privado, no se hizo pública su ruptura hasta después de varios meses, cuando los fans comenzaron a notar la tristeza en la cantante durante sus conciertos.

Por otro lado, Kelce decidió buscar a Taylor cuando ella presentó su concierto The Eras Tour en el estadio de Arrowhead, de los Kansas City Chiefs. De acuerdo con lo que contó el jugador de fútbol americano, su intención era darle un brazalete con su número telefónico.

Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba y contó su anécdota en su podcast New Heights, donde afirmó su interés de conocer a la cantante y tener una cita con ella, al mencionar que estaba decepcionado por no haber tenido la oportunidad de darle el brazalete que hizo para ella.

De acuerdo con lo dicho por la artista para la revista Time, fue poco después que él mencionara lo del brazalete que comenzaron a salir y comenzaron a verse sin que nadie se enterara. Al momento de que fue a su partido, ya eran pareja.

En recientes declaraciones, Taylor Swift aseguró que le llamó mucho la atención la forma en que Travis Kelce la buscó a través de su podcast: “Hizo un berrinche de hombre,es tan gracioso...” comentó ella, “fue tan romántico que solo dijo ‘quiero salir contigo’, no sé, al inicio pensé ‘este hombre no consiguió un meet & greet y está haciendo que sea el problema de todos’, fue lo que pensé primero. Esto es lo que he estado escribiendo, queriendo que me pase desde que era una adolescente”, dijo.