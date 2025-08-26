Artifex Fine Jewelry, la joyería fundada por Kindred Lubeck de donde salió el anillo de Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce encendieron las redes sociales y al mundo del espectáculo este martes tras dar a conocer la noticia de que se encuentran comprometidos después de dos años de noviazgo, al compartir una serie de fotos de la propuesta.

Uno de los elementos que llamó la atención sobre la propuesta de Travis Kelce a Taylor Swift fue el anillo de compromiso que recibió la cantante, el cual destacó por su aspecto elegante y sencillo pero también por el enorme diamante.

Artifex Fine, la joyería de Kindred Lubeck

La diseñadora Kindred Lubeck ha sido la mente detrás de la joya que el ala cerrada de los Kansas Chiefs le regaló a la súper estrella pop y con el que pidió su mano en matrimonio. Su empresa se llama Artifex y se encuentra en Nueva York.

TE RECOMENDAMOS: Brillante y enorme El lujoso anillo de compromiso de Taylor Swift que Travis Kelce habría ayudado a diseñar

“Joyas grabadas a mano, elaboradas con piedras preciosas naturales y cautivadoras”, describe a través de su sitio oficial de Instagram, donde podemos ver varios de sus diseños, los cuales suelen destacar por las grandes piedras con detalles estéticos que mezclan elegancia y detalle.

En su sitio oficial, cuenta con varias joyas a la venta que destacan por la precisión en los detalles para cada una. Los costos van desde los 3 mil dólares por un dije hasta anillos de lujo por 38 mil 300 dólares.

Se sabe que el trabajo del anillo de Taylor Swift fue personalizado, por lo que se desconoce el costo del mismo. En el propio hay un correo con el que las personas pueden enviar mensajes y hacer solicitudes especiales para obtener joyería.

Las fans de la intérprete de ‘Down Bad’ ya han acudido a las redes sociales de la joyería y la artesana para felicitarla por su trabajo y destacar el hermoso anillo de compromiso que le dio Travis Kelce a su pareja con ayuda de la experta en joyas.