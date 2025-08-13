Taylor Swift habla del inicio de su relación con Travis Kelce: ‘Hizo un berrinche de hombre’ | VIDEO

Taylor Swift y Travis Kelce son una de las parejas más poderosas del mundo del entretenimiento. Ahora, con el anuncio de The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de la cantante, la pareja apareció en el podcast New Heights.

En el podcast de los hermanos Kelce, la cantante no solo habló sobre cómo recuperó sus masters, el final de The Eras Tour y detalles sobre The Life of a Showgirl, pues Taylor Swift y Travis Kelce también dieron detalles del inicio de su romance.

Travis Kelce y Taylor Swift en la celebración del Super Bowl LVIII ı Foto: larazondemexico

Taylor Swift y Travis Kelce hablan del inicio de su romance

“Este podcast me dio un novio”, admitió la cantante al hablar de cómo la revelación del famoso en las redes sociales sobre su interés en ella provocó que se encendiera la chispa entre ellos. Recordemos que fue por ese medio que él confesó su atracción por ella.

Fue al inicio del podcast que la pareja abordó cómo fue que comenzó su relación y si el deportista pudo darle el brazalete de la amistad que quería con su número cuando ella visitó Arrowhead:

“Nunca vi el original. Hizo un berrinche de hombre, es tan gracioso...” comentó ella, “fue tan romántico que solo dijo ‘quiero salir contigo’, no sé, al inicio pensé ‘este hombre no consiguió un meet & greet y está haciendo que sea el problema de todos’, fue lo que pensé primero”, admitió.

“Ni siquiera se acercó al mánager. Llegó al estadio y pensó que como conocía a la mujer del elevador, podría hablar con ella para ir al backstage”, recordó para después asegurar que con su declaración en línea se sintió “una película de los 80’s” con una declaración romántica.

Sobre ello, mencionó: “Esto es lo que he estado escribiendo, queriendo que me pase desde que era una adolescente”, comentó sobre el gesto, mientras que Travis añadió, “yo estaba en The Eras Tour escuchando todas esas canciones sintiendo que quería que hiciera eso”.

“Me alegra que haya funcionado”, admitió Taylor Swift, que aprovechó para agradecer de este modo al podcast por haberla ayudado a ella y a Travis Kelce a encontrar el amor en el otro de la peculiar manera en que sucedió.

A raíz de su relación, la cantante admite que ha aprendido más del fútbol americano; además, resaltan como al inicio de su noviazgo, el jugador tuvo la oportunidad de viajar junto con ella y el resto de The Eras Tour a varias partes del mundo.

Mira el episodio completo de New Heights con Taylor Swift