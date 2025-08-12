Taylor Swift: Cuándo podemos escuchar el NUEVO disco de la cantante

Taylor Swift ha elevado la anticipación con el anuncio de su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl. Este anuncio se realizó con su estilo característico gracias a una aparición en el podcast New Heights, conducido por su novio Travis Kelce y su hermano Jason Kelce. A las 12:12 a.m. ET del 12 de agosto de 2025, completó una cuenta regresiva en su sitio web y reveló la noticia al mostrar un maletín verde con sus iniciales, dentro del cual se encontraba el álbum, cuya portada permanece difuminada..

Los misterios sobre el siguiente disco de Taylor Swift

La tienda online de Taylor Swift habilitó una preventa previa que incluye formatos en vinilo (edición limitada “Portofino orange glitter”), CD, y casete, aunque la fecha exacta de lanzamiento aún no ha sido confirmada. Sin embargo, se ha indicado que los envíos se realizarán antes del 13 de octubre de 2025.

¿Qué podemos esperar del nuevo material de Taylor Swift?

El anuncio estuvo acompañado de una estética visual inspirada en el color naranja, desde vestuarios hasta campañas visuales, y una atmósfera vibrante que contrasta con la narrativa introspectiva de sus trabajos previos.

La Empire State Building se iluminó de naranja en una celebración del anuncio. Además, se lanzó una playlist en Spotify titulada “And, baby, that’s show business for you!”, con 22 canciones producidas por Max Martin y Shellback, una clara señal de una posible dirección sonora más luminosa y pop.

Esta elección también marca un cambio en su equipo de producción, pues Jack Antonoff, colaborador habitual, parece ausente en esta nueva etapa.

🚨| Taylor Swift’s announcement of her 12th studio album, “The Life of a Showgirl,” has become her most-viewed Instagram reel, reaching 121 million views in 12 hours! pic.twitter.com/EqTozmfe9k — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) August 12, 2025

Estos son los rumores de colaboraciones

Los fans están enloqueciendo tras un rumor que apunta a una colaboración sorpresa con Sabrina Carpenter, vinculada a este álbum y que ha intensificado la atención tanto en la industria musical como en el mundo del deporte, debido a la relación de Swift con Kelce.

¿Cuándo podremos escucharlo?

Hasta ahora, la única certeza es que la fecha de lanzamiento está programada para algún momento en 2025, y que los envíos físicos se harán antes del 13 de octubre. El anuncio oficial del día exacto aún está pendiente. La estrategia de lanzamiento mantiene a los fans al filo, con herramientas promocionales, pistas visuales (easter eggs) y una narrativa visual cuidadosamente curada

Sin duda, Taylor Swift sabe como hacer un anuncio digno de ella misma, sabiendo que todos los swifties estarán esperando por el disco desde meses antes así como encontrar cualquier tipo de easter egg para conocer más detalles.