Éstas son las NUEVAS canciones del disco de Taylor Swift | Lista COMPLETA

Taylor Swift es una de las compositoras más importantes del mundo contemporáneo

¡El momento ha llegado! Taylor Swift ya dio a conocer oficialmente cuál es el nombre, la aportada y cuales son los títulos de las nuevas canciones de su nuevo disco ‘The life of a showgirl’, su duodécimo material de estudio, en uno de los momentos más especiales de su vida.

En La Razón pusimos atención a cada una de las fotos con las que hizo oficial este lanzamiento y nos percatamos que la cantante y compositora también dio el título de cada una de las canciones que forman este nuevo material.

Estas son las canciones de Taylor Swift

No es sorpresa que Taylor Swift siempre tenga bien planeado como es que quiere dar a conocer su nuevo material, y en este nuevo lanzamiento, también nos regaló algunos de los títulos de las nuevas canciones de ‘The life of a showgirl’.

Estas canciones fueron anunciadas en la segunda foto de su carrusel de Instagram, sin embargo, aún podría haber más sorpresas cuando salga todo el material a la luz.

Los títulos de las canciones apenas y dan algunos de los guiños de qué tratará el disco así como si esta es una nueva etapa que incluye su relación con Travis Kelce o de los últimos meses después de terminar con su exitosa gira ‘The Eras Tour’.

El listado de las canciones es el siguiente:

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually romantic Wi$h Li$t Wood Cancelled! Honey The life of a showgirl ft Sabrina Carpenter

Taylor vuelve a trabajar con los legendarios productores Max Martin y Shellback, junto a su propia producción ejecutiva, marcando un regreso a su sonido más pop, similar a sus eras 1989 y Reputation.

La nueva música añadiría un toque personal y provocador, con letras que aluden a figuras como Blake Lively o Donald Trump, imbricadas junto a referentes románticos vinculados a su historia con Travis Kelce, lo que ha generado altas expectativas entre sus fans.

Una nueva era de espectáculo

Antes del lanzamiento, Taylor compartió una playlist en Spotify titulada “And, baby, that’s show business for you!”, la cual reúne 22 canciones producidas por Martin y Shellback, como “New Romantics”, “Bad Blood” o “I Did Something Bad”, marcando el tono glam y pop que anticipa esta nueva etapa

Toda la estética marca que será un disco con sonidos diferentes, y de entrada, es importante mencionar que hay que ponerle atención a la canción número cinco, ya que, como es tradición es la más fuerte de todo el material.