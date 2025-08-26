¡Vivan los novios!

¡Taylor Swift se casa! Así anunció su compromiso con Travis Kelce | FOTOS

La pareja hizo oficial su relación el 24 de septiembre de 2023, cuando ella acudió a un partido del deportista

Taylor Swift se casa
Taylor Swift se casa Foto: IG: @taylorswift
Por:
Mariana Garibay

La súper estrella del pop Taylor Swift anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano, Travis Kelce después de dos años de relación. La pareja dio a conocer que llegarán al altar a través de una publicación en redes sociales donde compartieron el momento de la propuesta de matrimonio.

Así anunciaron su compromiso Taylor Swift y Travis Kelce

“Tu maestra de inglés y profesor de deportes se van a casar”, escribieron en la publicación en conjunto donde podemos ver a Travis Kelce y Taylor Swift compartiendo un momento íntimo y lleno de amor que ha generado gran expectativa entre los fans de la artista americana.

En las fotos, podemos ver a la pareja en un jardín lleno de flores blancas y rosas. La primera foto nos muestra al jugador de fútbol americano de rodillas frente a ella mientras la abraza y ella sostiene el rostro de él entre sus manos.

