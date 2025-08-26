El lujoso anillo de compromiso de Taylor Swift que Travis Kelce habría ayudado a diseñar

Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar. La pareja anunció su compromiso este 26 de agosto a través de redes sociales, donde compartieron imágenes de la propuesta y del anillo de compromiso que recibió la cantante de ‘Paper Rings’.

Fue el anillo de compromiso de Taylor Swift el que ha revolucionado las redes sociales, pues la enorme joya que le obsequió Travis Kelce ha destacado por varias peculiaridades, aunque al mismo tiempo los fans coinciden en que tiene un estilo muy clásico, ideal para la cantante.

Lo que sabemos del anillo de compromiso de Taylor Swift

De acuerdo con el medio especializado Page Six, la joya fue diseñada por Kindred Lubeck de la marca Artifex Fine Jewely, junto con el propio Kelce que de ese modo se aseguró de que su pareja tuviera el anillo ideal en este importante momento que marca sus vidas en conjunto.

El anillo tiene un corte tipo ‘Old Mine’, cuadrado-ovalado, con una banda de oro como base, un estilo muy popular en la época victoriana y en la actualidad. Hasta el momento, se desconoce cuánto costó semejante pieza.

De acuerdo con expertos para la revista Marie Claire, estiman que el diamante pesa entre 10 y 15 quilates. “Está engastado en una alianza de oro amarillo y su precio probable es de entre 750 mil y 1 millón de dólares”, comentaron al respecto.

El público en redes sociales aplaudió la belleza del anillo, al asegurar que se trata de una pieza elegante y que combina bien la esencia de Taylor, quien también ha demostrado su amor por los objetos brillantes en el pasado.

No puedo explicarlo pero este anillo es tan taylor swift que hasta taylor swift seguramente se sorprendió al ver lo taylor swift que era pic.twitter.com/FaXpCN77Sc — mar ♡ (@swiftiereads) August 26, 2025

El compromiso de la pareja llega a solo unos días de que una fuente revelara a US Weekly que la pareja quería “casarse y tener hijos en el futuro”, al asegurar que “ambos estaban genuinamente preparados para ese capítulo”.

En ese sentido, la fuente aseguró que la pareja se ha sentido más segura de su futuro juntos gracias al tiempo que han podido pasar en compañía del otro. “Travis tiene la mejor personalidad. Taylor piensa que es hilarante y nunca se aburre con él”, mencionó.

Otra fuente indicó que la decisión de casarse se solidificó gracias a la cercanía que han tenido este verano, pues “durante este tiempo de inactividad, realmente notaron todas las pequeñas cosas que tienen en común. Sienten que han encontrado a su media naranja... Encontraron muchos puntos en común que no esperaban, y eso fortaleció su relación”.

Asimismo, aseguran que Taylor Swift es de lo más romántica con Travis Kelce, pues le deja notas de amor y le compra regalos sentimentales, a lo que él reacciona con reciprocidad al hacer lo mismo: “Ella nunca había experimentado eso en una pareja antes de Travis”.