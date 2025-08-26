¿Cómo le propuso matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift?

Travis Kelce y Taylor Swift son una de las parejas más llamativas del entretenimiento a nivel internacional. La noticia de su compromiso generó todo tipo de comentarios en redes sociales por quienes celebran la unión de la estrella de pop y el jugador de la NFL.

“Tu maestra de inglés y profesor de deportes se van a casar”, escribieron en la publicación en conjunto donde podemos ver a Travis Kelce y Taylor Swift compartiendo un momento íntimo y lleno de amor al momento de la propuesta.

En las imágenes compartidas, podemos ver el momento después de que ella acepta convertirse en su prometida, cuando toma la cabeza de su novio entre sus manos y él se encuentra arrodillado frente a ella y mirándola desde abajo.

El entorno fue sumamente romántico, pues se trató de un hermoso jardín con un arco repleto de flores blancas y rosas. El resto de las fotos nos dejaron ver el anillo a detalle así como lo que llevaba puesto cada uno y más del espacio donde ocurrió el mágico momento.

Hasta ahora, cabe mencionar que no hay información respecto a cómo ocurrió la propuesta o qué fue exactamente lo que dijo Travis a Taylor al momento de pedir su mano; sin embargo, es probable que esto lo revele el propio jugador en un futuro episodio de su podcast New Heights, donde ha hablado de su relación en el pasado.

Cabe mencionar que fue gracias a este programa que ambos comenzaron su relación. En un reciente episodio donde Taylor Swift fue invitada, ella reveló su perspectiva de cómo se acercó el deportista a ella para tratar de iniciar una relación cuando no pudo darle un brazalete en el estadio Arrowhead, casa de los Kansas City Chiefs.

“Hizo un berrinche de hombre, es tan gracioso...” comentó ella, “fue tan romántico que solo dijo ‘quiero salir contigo’, no sé, al inicio pensé ‘este hombre no consiguió un meet & greet y está haciendo que sea el problema de todos’, fue lo que pensé primero”, admitió.

“Ni siquiera se acercó al mánager. Llegó al estadio y pensó que como conocía a la mujer del elevador, podría hablar con ella para ir al backstage”, recordó para después asegurar que con su declaración en línea se sintió “una película de los 80’s”.

Sobre ello, mencionó: “Esto es lo que he estado escribiendo, queriendo que me pase desde que era una adolescente”, comentó sobre el gesto, mientras que Travis añadió, “yo estaba en The Eras Tour escuchando todas esas canciones sintiendo que quería que hiciera eso”.