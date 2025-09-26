Boda de Selena Gomez y Benny Blanco: ¿Cuándo es y quiénes son los invitados?

Lo que sabemos de la boda de Selena Gomez con Benny Blanco.

Todo parece indicar que Selena Gomez y Benny Blanco están a pocos días de casarse, pues se dice que este fin de semana se llevará a cabo la esperada boda entre la cantante y el productor musical, lo que promete invitados de lujo y una ceremonia extravagante.

De acuerdo con Entertainment Tonight, Benny Blanco y Selena Gomez van a tener la noche de este 26 de septiembre su cena de ensayo y será el sábado 27, al día siguiente, que van a contraer nupcias en la ceremonia oficial.

Selena Gomez and Benny Blanco are set to have their rehearsal dinner tonight and will be getting married tomorrow, ET confirms.



“Benny and Selena want their wedding to feel relaxed and meaningful. They’re not hiding their love or happiness.” pic.twitter.com/mdZhaNSC06 — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) September 26, 2025

“Quieren que su boda sea relajada y con significado. No esconden su amor y felicidad”, aseguró el medio, prometiendo así una celebración memorable que sin duda, es uno de los eventos más esperados en la industria pop este año.

Según TMZ, la celebración tendrá un estilo californiano, con una carpa blanca en una residencia privada del condado de Santa Bárbara, rodeada de palmeras. También se colocó una carpa gris oscuro, donde los novios oficializarán su matrimonio.

Los invitados de lujo a la boda de Selena Gomez

A finales de agosto, Selena Gomez compartió fotos de su despedida de soltera en México. Fue en Los Cabos que la prometida de Benny Blanco decidió celebrar su próxima llegada al altar al ir con varias amigas a disfrutar de las playas mexicanas, aunque destacó para muchos la ausencia de Taylor Swift, que es una amistad cercana de ella.

Sin embargo, todo parece indicar que la intérprete de ‘Love Story’ sí estará presente para la boda de la celebridad, junto con otras estrellas, como se dio a conocer cuando se filtraron unas fotos que serían de la famosa cubriéndose de las cámaras al bajar de su avión.

👀 Taylor Swift is officially back in Cali to celebrate Selena Gomez and Benny Blanco's nuptials ...https://t.co/5sSQkY4NND



📸: Backgrid pic.twitter.com/OBc9Tu2Gj0 — TMZ (@TMZ) September 26, 2025

“Alquilará una casa cercana al lugar del evento, que se mantiene en secreto para el público. Su equipo de seguridad considera que es mejor que un hotel”, indicó una fuente a Page Six sobre la llegada de Taylor a la boda, aunque se desconoce si Travis Kelce la acompañará.

La boda de Selena y Benny será una celebración de dos días en Montecito ,con la asistencia de Steve Martin y Martin Short, coprotagonistas de Selena en su programa Only Murders in the Building.

Se ha rumorado la posible aparición de otras celebridades como Miley Cyrus, Demi Lovato y Camila Cabello, quien también sostiene una amistad muy cercana con Selena. Según el Daily Mail, la pareja consideró poner restricciones en el uso de teléfonos en el evento por cuestiones de privacidad.