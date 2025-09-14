Premios Emmy 2025: Selena Gomez, Pedro Pascal y los looks de la alfombra roja

Los Premios Emmy 2025 no son solo el momento en que los artistas y producciones televisivas de primer nivel reciben reconocimiento a nivel internacional, sino que es la oportunidad de que las celebridades aparezcan en la alfombra roja con sus mejores looks.

Los looks de la alfombra roja de los Emmy 2025

En esta edición de los Premios Emmy 2025, en la alfombra roja desfilaron personalidades como Sydney Sweeney, Jenna Ortega, Selena Gomez y Pedro Pascal, imponiendo moda con los colores y estilos que lucieron frente a la audiencia.

Destacó la presencia del color rojo en varias de las celebridades, al igual que los diferentes tonos de rosa en otras más. El uso de transparencias se mantiene vigente, a pesar de que también destacaron los vestidos sencillos y vaporosos en telas finas, junto con los maquillajes sencillos y naturales. Ahora, te compartimos cómo se veían las celebridades en el evento.

Jenna Ortega

Jenna Ortega en los Emmy ı Foto: AP

Pedro Pascal

Pedro Pascal en los Emmy ı Foto: AP

Selena Gomez

Selena Gomez y Benny Blanco ı Foto: AP

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney en los Emmy ı Foto: AP

Scarlett Johanson

Scarlett Johansson en los Emmy ı Foto: AP

Hunter Schafer

Hunter Schafer en los Emmy ı Foto: AP

Brittany Snow

Brittany Snow en los Emmy ı Foto: AP

Lisa

Lisa en los Emmy ı Foto: AP

Colman Domingo

Colman Domingo en los Emmy ı Foto: AP

Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones en los Emmy ı Foto: AP

Kristen Bell

Kristen Bell en los Emmy ı Foto: AP

Leighton Meester

Leighton Meester en los Emmy ı Foto: AP

Catherine O’Hara

Catherine O'Hara en los Emmy ı Foto: AP

Sarah Paulson

Sarah Paulson en los Emmy ı Foto: AP

Halsey y Avan Jogia

Avan Jogia y Halsey en los Emmy ı Foto: AP

Cate Blanchett