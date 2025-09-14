Premios Emmy 2025: Selena Gomez, Pedro Pascal y los looks de la alfombra roja

Los Premios Emmy 2025 no son solo el momento en que los artistas y producciones televisivas de primer nivel reciben reconocimiento a nivel internacional, sino que es la oportunidad de que las celebridades aparezcan en la alfombra roja con sus mejores looks.
Los looks de la alfombra roja de los Emmy 2025
En esta edición de los Premios Emmy 2025, en la alfombra roja desfilaron personalidades como Sydney Sweeney, Jenna Ortega, Selena Gomez y Pedro Pascal, imponiendo moda con los colores y estilos que lucieron frente a la audiencia.
Destacó la presencia del color rojo en varias de las celebridades, al igual que los diferentes tonos de rosa en otras más. El uso de transparencias se mantiene vigente, a pesar de que también destacaron los vestidos sencillos y vaporosos en telas finas, junto con los maquillajes sencillos y naturales. Ahora, te compartimos cómo se veían las celebridades en el evento.