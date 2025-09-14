Premios Emmy 2025: Lista completa de ganadores

Este domingo 14 de septiembre son los premios Emmy 2025, qué celebran lo mejor de el entretenimiento en la televisión. A continuación te compartimos qué artistas y programas se convirtieron en los ganadores de esta edición.
Las series con más nominaciones en los Emmy 2025 son Severance con 27 oportunidades de llevarse premios, El Pingüino con 24 y The Studio con 24 nominaciones en total. Series como The Bear mantienen su peso en comedia dramática, pues cuenta con un total de 13 nominaciones, siendo esta la tercera temporada consecutiva donde es considerada.
Lista de ganadores de los Emmy 2025
Mejor serie dramática
- Andor
- The Diplomat
- The Last of Us
- Paradise
- The Pitt
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- The Studio
- What We Do in the Shadows
Mejor serie limitada o antología
- Adolescence
- Black Mirror
- Dying for Sex
- Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- The Penguin
Mejor actor principal en serie dramática
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses
- Pedro Pascal, The Last of Us
- Adam Scott, Severance
- Noah Wyle, The Pitt
Mejor actriz principal en serie dramática
- Kathy Bates, Matlock
- Sharon Horgan, Bad Sisters
- Britt Lower, Severance GANADORA
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
Mejor actor principal en serie de comedia
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Seth Rogen, The Studio GANADOR
- Jason Segel, Shrinking
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, The Bear
Mejor actriz principal en serie de comedia
- Uzo Aduba, The Residence
- Kristen Bell, Nobody Wants This
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, The Bear
- Jean Smart, Hacks GANADORA
Mejor actriz de reparto en serie de comedia
- Liza Colón-Zayas, The Bear
- Hannah Einbinder, Hacks GANADORA
- Kathryn Hahn, The Studio
- Janelle James, Abbott Elementary
- Catherine O’Hara, The Studio
- Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
- Jessica Williams, Shrinking
Mejor actor de reparto en serie de comedia
- Ike Barinholtz, The Studio
- Colman Domingo, The Four Seasons
- Harrison Ford, Shrinking
- Jeff Hiller, Somebody Somewhere GANADOR
- Ebon Moss-Bachrach, The Bear
- Michael Urie, Shrinking
- Bowen Yang, Saturday Night Live
Mejor actriz de reparto en serie dramática
- Patricia Arquette, Severance
- Carrie Coon, The White Lotus
- Katherine LaNasa, The Pitt GANADORA
- Julianne Nicholson, Paradise
- Parker Posey, The White Lotus
- Natasha Rothwell, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Mejor actor de reparto en serie dramática
- Zach Cherry, Severance
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- James Marsden, Paradise
- Sam Rockwell, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance GANADOR
- John Turturro, Severance
Otros premios
- Mejor dirección en serie de comedia- The Studio
- Mejor dirección de una serie limitada- Adolescencia
- Mejor dirección en una serie dramática- Slow Horses
- Mejor guion de drama- Andor
- Mejor guion de una serie limitada- Adolescencia
- Mejor actor de una serie limitada- Owen Cooper de Adolescencia
INFORMACIÓN EN DESARROLLO