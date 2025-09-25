Premios Juventud 2025: La lista completa de todos los ganadores

Una de las ceremonias más esperadas es la de la entrega de Premios Juventud 2025, la cual este año se llevó a cabo el 25 de septiembre, en donde se reunieron los artistas latinos más famosos para ser reconocidos con estas emblemáticas estatuillas.
Entre los galardonados estuvieron Kenia Os, Carlos Vives, Myke Towers, Natti Natasha, Majo Aguilar y Alex Fernández, entre muchos más.
Además de que el evento contó con los performance de distinguidas celebridades, quienes pusieron a bailar a los fans y a otros famosos al ritmo del sabor latino.
Algunos de los artistas que se presentaron en el escenario de los Premios Juventud 2025 fueron
A continuación Myke Towers, Natti Natasha, Farruko, Camilo, Lola índigo, Kevin Aguilar, Marc Anthony, Wisin, Morat, Xavi, Camila Fernández, entre muchos más.
Lista de los ganadores de los Premios Juventud 2025
Conoce a los ganadores en sus diferentes categorías, a continuación te presentamos la lista completa en la que se incluyen cantantes, influencers, conferencistas, creadores de contenido y más.
Mejor álbum urbano
- “Debí tirar más fotos” - Bad Bunny
Mejor canción pop/urbano
- “Soltera” - Shakira
Mejor urban track
- “DTMF” - Bad Bunny
Tropical hit
- “Si antes te hubiera conocido” - Karol G
Agente de cambio
- Carlos Vives
Mejor mezcla urbana
- “Adivino” - Myke Towers y Bad Bunny
Mejor álbum pop
- “Ya es mañana” - Morat
Girl Power
- “En 4″ - Kenia Os y Anitta
Mejor canción mariachi música mexicana
- “Cuéntame” - Majo Aguilar y Alex Fernández
La mezcla perfecta
- “La cuadrada” - Belinda y Tito Double P
Mejor canción banda música mexicana
- “El beneficio de la duda” - Grupo Firme
Mejor canción norteña música mexicana
- “Rey sin reina” - Julión Álvarez
Mejor canción música mexicana
- “El amor de mi herida” - Carín León
Mejor canción pop balada
- “Lo que nos faltó decir” - Jessie y Joy
Mejor fusión música mexicana
- “300 noches” - Belinda y Natanael Cano
Nueva generación música mexicana
- Tito Double P
Nueva generación masculina
- Roa
Afrobreat latino del año
- “Amor” - Danny Ocean
Mejor canción urbano alternativo
- “nubes” - De la Rose & Omar Courtz
Mejor álbum tropical
- “Natti Natasha en amargue”
Mejor canción música mexicana alternativa
- “Como capo” - Clave especial y Fuerza Regida
Mejor canción pop/rhithmic
- “Volver” - Piso 21, MArc Anthony y Beéle
Mejor canción pop
- “Mientes” - Reik
Mejor dance track
- “Como la flor” - Play-N-Skillz, Natti Natasha y Deorro
Colaboración OMG
- Selena Gómez, Benny Blanco y The Marías
Mejor álbum música mexicana
- “Boca chueca, Vo. 1″, Carín León
Artista Premios Juventus del año
- Karol G
Tropical Mix
- “Capaz (Merenguetón)” - Alleh y Yorghaki
Mejor canción pop rock
- “Me toca a mí” - Morat y Camilo
Grupo o dúo favorito del año
- Morat
Creador del año
Jessica Judith Ortiz
#ModoAvión
- Luisito Comunica
Stream que nos pegó
- Karime Kooler
Pov futbolero
- Ara y Fer
#GEETINGREADYWITH
- Berenice Castro
Me enamoran
- Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El extraño retorno de Diana Salazar
Mejor LOL
- Los Chicaneros
Creador con causa
- Alexis Omman
Podcast del año
- Date cuenta
Mi actor favorito
- Sebastián Rulli - El extraño retorno de Diana Salazar
Mi actriz preferida
- Angelique Boyer - El extraño retorno de Diana Salazar
Nueva generación femenina
- De la Rose