Premios Juventud 2025: La lista completa de todos los ganadores

Una de las ceremonias más esperadas es la de la entrega de Premios Juventud 2025, la cual este año se llevó a cabo el 25 de septiembre, en donde se reunieron los artistas latinos más famosos para ser reconocidos con estas emblemáticas estatuillas.

Entre los galardonados estuvieron Kenia Os, Carlos Vives, Myke Towers, Natti Natasha, Majo Aguilar y Alex Fernández, entre muchos más.

Además de que el evento contó con los performance de distinguidas celebridades, quienes pusieron a bailar a los fans y a otros famosos al ritmo del sabor latino.

Algunos de los artistas que se presentaron en el escenario de los Premios Juventud 2025 fueron

A continuación Myke Towers, Natti Natasha, Farruko, Camilo, Lola índigo, Kevin Aguilar, Marc Anthony, Wisin, Morat, Xavi, Camila Fernández, entre muchos más.

Lista de los ganadores de los Premios Juventud 2025

Conoce a los ganadores en sus diferentes categorías, a continuación te presentamos la lista completa en la que se incluyen cantantes, influencers, conferencistas, creadores de contenido y más.

Mejor álbum urbano

“Debí tirar más fotos” - Bad Bunny

Mejor canción pop/urbano

“Soltera” - Shakira

Mejor urban track

“DTMF” - Bad Bunny

Tropical hit

“Si antes te hubiera conocido” - Karol G

Agente de cambio

Carlos Vives

Mejor mezcla urbana

“Adivino” - Myke Towers y Bad Bunny

Mejor álbum pop

“Ya es mañana” - Morat

Girl Power

“En 4″ - Kenia Os y Anitta

Mejor canción mariachi música mexicana

“Cuéntame” - Majo Aguilar y Alex Fernández

La mezcla perfecta

“La cuadrada” - Belinda y Tito Double P

Mejor canción banda música mexicana

“El beneficio de la duda” - Grupo Firme

Mejor canción norteña música mexicana

“Rey sin reina” - Julión Álvarez

Mejor canción música mexicana

“El amor de mi herida” - Carín León

Mejor canción pop balada

“Lo que nos faltó decir” - Jessie y Joy

Mejor fusión música mexicana

“300 noches” - Belinda y Natanael Cano

Nueva generación música mexicana

Tito Double P

Nueva generación masculina

Roa

Afrobreat latino del año

“Amor” - Danny Ocean

Mejor canción urbano alternativo

“nubes” - De la Rose & Omar Courtz

Mejor álbum tropical

“Natti Natasha en amargue”

Mejor canción música mexicana alternativa

“Como capo” - Clave especial y Fuerza Regida

Mejor canción pop/rhithmic

“Volver” - Piso 21, MArc Anthony y Beéle

Mejor canción pop

“Mientes” - Reik

Mejor dance track

“Como la flor” - Play-N-Skillz, Natti Natasha y Deorro

Colaboración OMG

Selena Gómez, Benny Blanco y The Marías

Mejor álbum música mexicana

“Boca chueca, Vo. 1″, Carín León

Artista Premios Juventus del año

Karol G

Tropical Mix

“Capaz (Merenguetón)” - Alleh y Yorghaki

Mejor canción pop rock

“Me toca a mí” - Morat y Camilo

Grupo o dúo favorito del año

Morat

Creador del año

Jessica Judith Ortiz

#ModoAvión

Luisito Comunica

Stream que nos pegó

Karime Kooler

Pov futbolero

Ara y Fer

#GEETINGREADYWITH

Berenice Castro

Me enamoran

Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El extraño retorno de Diana Salazar

Mejor LOL

Los Chicaneros

Creador con causa

Alexis Omman

Podcast del año

Date cuenta

Mi actor favorito

Sebastián Rulli - El extraño retorno de Diana Salazar

Mi actriz preferida

Angelique Boyer - El extraño retorno de Diana Salazar

Nueva generación femenina