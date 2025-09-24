Premios Juventud 2025: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia de premiación en vivo?

Llega una nueva edición de los Premios Juventud este 25 de septiembre, donde se celebra a la música latina con algunos de sus representantes más importantes. El público es quien decide cuáles son los artistas que se llevarán los galardones, como cada edición.

Las votaciones cerraron desde el 1 de septiembre, por lo que ya se han elegido a los artistas que ganan los reconocimientos en los Premios Juventud 2025. A continuación, te compartimos lo que debes saber de la ceremonia y cómo verla en vivo.

Este año hay 231 nominados y solo 19 se encuentran entre los que más nominaciones tienen. La lista la lidera Bad Bunny con 6 nominaciones empatado con Danny Ocean y seguidos por Anitta, con 5 nominaciones. El mexicano más nominado es Carín León con 5 nominaciones, igual que Netón Vega.

¿Dónde ver los Premios Juventud 2025?

El programa Noche de Estrellas y la alfombra roja dará inicio a las 7P/6C; por otro lado, la ceremonia de premiación dará inicio a las 8P/7C y arrancará con un show musical dedicado a Panamá.

Para ver el evento en México, podrás disfrutar de la transmisión a través del Canal 5 a partir de las 17:00 horas en tele abierta. Si vives en territorio americano, puedes ver también la ceremonia por el servicio de streaming ViX o Univisión.

La 22 entrega de Premios Juventud se realizará con la conducción de Ximena Córdoba, Luciana Sismondi, Carlos Arenas y Marie Claire. Además, Yeri Mua será la conductora digital.

Artistas que se presentarán en los Premios Juventud 2025

Los artistas que se presentarán en los Premios Juventud 2025 son: