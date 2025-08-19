Premios Juventud 2025: ¿Cómo votar por tus artistas favoritos paso a paso?

Los Premios Juventud 2025 ya tienen a sus nominados este año y por lo tanto, el público ya puede votar por los artistas que quieren que ganen en esta premiación que celebra a los favoritos del público en una velada llena de música latina.

Las personas podrán votar en los Premios Juventud a partir del 19 de agosto y hasta el 1 de septiembre, por lo que las votaciones estarán abiertas por 13 días en total.

Podrás ver la premiación el próximo 25 de septiembre a las 7P/6C a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX, aunque también puedes seguir lo que sucede a cada momento por redes sociales.

¿Cómo votar en los Premios Juventud 2025?

Para votar, deberás de seguir una serie de pasos después de ingresar al link que te dejamos AQUÍ. Estos son:

Ingresar a www.premiosjuventud.com

Ir a la sección ‘VOTA’.

Elegir entre las tres categorías: Musical, TV & Streaming y digital.

Elegir la categoría por la que votarás.

Elegir tu voto

Para hacer tu voto válido, tendrás que ingresar una serie de datos, solo en caso que no hayas participado en los últimos dos años en la votación. Solo deberás llenar el formulario en una ocasión.

El formato te pedirá nombre, apellido, correo electrónico, país, ZIP, ciudad y estado o provincia. Solo podrás votar su eres mayor de 18 años de edad.

A tu correo llegará un correo electrónico a través del que validarás tu voto. Después de ello, podrás votar en cada una de las categorías. Podrás emitir un solo voto por categoría, eligiendo a un solo artista.

Son 41 categorías en total, divididas en las tres secciones antes mencionadas. La plataforma permite que compartas tu voto a través de Facebook, WhatsApp o X, lo que no cuenta como voto adicional, pero sí para mostrar tu apoyo a tu artista favorito.