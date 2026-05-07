Murió a los 43 años Kyle Loftis, reconocido como una auténtica leyenda del street car y fundador de 1320Video, uno de los proyectos más influyentes en la documentación de carreras callejeras. Su fallecimiento fue confirmado el 6 de mayo por su equipo en redes sociales y ha causado conmoción por la forma repentina en que se fue de este mundo.

Además, una ola de mensajes de condolencias de fanáticos y colegas han inundado redes sociales como X, antes Twitter, y YouTube. Sin embargo, la noticia también está rodeada de interrogantes, pues hasta el momento no se desconocen varios detalles oficiales sobre la causa de su muerte; te contamos lo que se sabe.

¿Quién era Kyle Loftis?

Kyle Loftis inició su trayectoria en Omaha, Nebraska, en 2002, cuando comenzó a grabar videos caseros de competencias de carros clandestinas. Su pasión por las carreras lo llevó a fundar 1320Video, nombre inspirado en los mil 320 pies que componen un cuarto de milla. Loftis logró ganarse la confianza de la comunidad y documentar eventos como los primeros Cash Days en ciudades como Dallas y Chicago.

En 2006 abrió su canal de YouTube, que con el tiempo se convirtió en un referente mundial con más de tres millones de suscriptores. Su trabajo impulsó carreras de figuras como Cleetus McFarland y consolidó un imperio ampliamente reconocido en el nicho automotriz.

El legado de Kyle Loftis incluye también la organización de eventos como el Ice Cream Cruise, que reunía a miles de aficionados cada año.

Muere Kyle Loftis, leyenda del street car; ¿qué le pasó?

La noticia de la muerte de Kyle Loftis fue confirmada por el equipo de 1320Video a través de un comunicado publicado en Instagram, donde expresaron estar “en estado de shock” por la partida de su líder. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre las circunstancias en que este creador de contenido falleció, lo que ha generado incertidumbre y especulación en redes sociales.

Aunque algunos rumores apuntan a un posible accidente de auto, no existen reportes oficiales que lo confirmen. Otras versiones señalan que Kyle se habría suicidado al dispararse con un arma de fuego. Mientras tanto, amigos y colegas cercanos han pedido respeto y sensibilidad hacia la familia, recordando que Loftis siempre defendió la comunidad del street racing con responsabilidad y pasión.