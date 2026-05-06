Muere Xóchitl Vigil, actriz de Rebelde y ex esposa de César Bono

Murió la actriz Xóchitl Vigil, quien destacó por su participación en novelas como Rebelde y Clase 406. Ella fue además, la primera esposa del reconocido actor César Bono.

A través de redes sociales, se confirmó la muerte de la actriz de 73 años de edad, quien dio vida al personaje de Rosa Fernández en la telenovela Rebelde. Su personaje era la madre de Maité Perroni, quien era una de las protagonistas del melodrama.

Lamentamos la partida de la actriz #XochitlVigil



Su presencia en las telenovelas comenzó en 1997 con #AlgunaVezTendremosAlas. Historias como #Clase406 y #Rebelde formaron parte de su legado actoral

Formó parte de programas como #PlazaSesamo y #HogarDulceHogar



DEP🕊️🙏 pic.twitter.com/sQck4ZujBl — detlnovelas 🌎 (@detlnovelas1) May 5, 2026

Hasta ahora, se desconocen las causas oficiales detrás del fallecimiento de Xóchitl Vigil. Es posible que esta información quede restringida a los más cercanos de la mujer.

César Bono dio unas palabras a los medios sobre el deceso de su primera esposa: “Hablé de que uno trabaja para su mujer y para sus hijas y me dolió, como me está doliendo ahorita”, contó.

¿Quién era Xóchitl Vigil?

La actriz nació el 3 de diciembre de 1952 en la Ciudad de México. Estuvo casada con el también actor César Bono, con quien tuvo dos hijas: María Rosa y Sol Queijeiro Vigil, que durante su infancia también actuaron.

Xóchitl participó en la primera versión en México de Plaza Sésamo en 1975 con el papel de Mercedes. También formó parte del programa Hogar dulce hogar en 1983, donde actuaba con su marido e hijas.

Otros de sus programas fueron ‘¡Ah, qué Kiko!’ en 1988, ‘Dr. Cándido Pérez’ en 1992 y ‘Mujer, casos de la vida real’ en 2002, entre otros. También incursionó en telenovelas como ‘Alguna vez tendremos alas’ en 1997, ‘Clase 406’ en 2002 y ‘Rebelde’ en 2004.

Además, participó en ensambles musicales y coros al lado de Baby Batiz, Claudia Pizá, Marilú Bano y Fernanda Meade. Algunos de los grupos en los que colaboró como corista fueron Timbiriche y Fresas con crema.

Xóchitl Vigil también fue la voz cantante de los comerciales navideños de Coca-Cola, recordados a la fecha por cientos de mexicanos.