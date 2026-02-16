Aldo de Nigris se cae de carro alegórico en el carnaval de Mazatlán| VIDEO

Aldo de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México 2025, dio de qué hablar al caerse de su carro alegórico en medio de su recorrido en el carnaval de Mazatlán, desatando momentos de preocupación entre sus fans.

En un inicio, Aldo de Nigris apareció con una actitud divertida, bailando y saludando al público conforme avanzaba en el carro alegórico en el carnaval de Mazatlán. Llevaba puesto un conjunto blanco con una camisa abierta en el área del pecho.

Se logró ver a Aldo De Nigris pic.twitter.com/E8m4vRVQ4T — Héctor Félix (@hectorfelix93) February 16, 2026

El carro en el que iba hacía referencia a la música y las playas, pues detrás de él se veían trompetas y frente a él habían un par de palmeras. Además, el joven creador de contenido se encontraba sobe una estructura que simulaba un instrumento de percusión..

Aldo de Nigris se cae

Fue en medio de la celebración que de un momento a otro el famoso perdió el equilibrio y aunque intentó mantenerse en pie al doblar las rodillas para encontrar un punto de equilibrio, terminó por caerse de espaldas.

De este modo, se dio un golpe en el costado de la espalda, pero rápidamente saludó al público tras sentarse y a los pocos segundos, ya estaba de pie nuevamente. Como una manera de disimular lo ocurrido, comenzó a hacer gestos de box.

Aldo De Nigris sufre fuerte caída durante el carnaval de Mazatlán pic.twitter.com/qqpIYyusRi — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 16, 2026

Las redes sociales viralizaron la caída desde varios ángulos, dejando ver que todo ocurrió porque Aldo no había encontrado con que sostenerse tras un movimiento brusco del carro alegórico.

Enseguida, se desataron los comentarios de quienes no perdieron la oportunidad de dar su opinión o bromear sobre la caída de Aldo de Nigris, que parece no haber generado consecuencias mayores. Te dejamos algunas reacciones:

"Pero aún cayendo se ve bien guapetón"

"No me gusta que la gente se ría, la neta se pudo haber muerto“.

“Afortunadamente tiene mucho músculo, que le protege los huesos“.

"Se va a caer ,se va a caer, se va caer, se cayó“,

🔴 MOMENTO EXACTO DESDE TODOS LOS ÁNGULOS de la caída de ALDO DE NIGRIS en el #Carnaval2026 de Mazatlán #AldoDeNigris, ganador de la Casa de los Famosos, brilló en desfile del Carnaval de Mazatlán



Deseo de todo corazón que esté bien. 🙏🏻 pic.twitter.com/Dd83gFbhdy — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 16, 2026