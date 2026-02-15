Karely Ruiz deslumbra en el Carnaval Carmen 2026 | VIDEO

Karely Ruiz se ha convertido en una importante figura del entretenimiento digital en México, quien más allá de su trabajo en plataformas para adultos, se ha dedicado a crear una comunidad gracias a sus redes sociales donde muestra una faceta más humana.

A través de los años, Karely Ruiz ha sido invitada a todo tipos de eventos donde fascina a los asistentes con atuendos extravagantes y brillantes y el Carnaval Carmen 2026 no fue la excepción.

A través de redes sociales, la famosa compartió una variedad de fotos y videos de seguidores que la grabaron al momento de celebrar junto con ellos en el evento que ya es tradición en la región.

En su primer video publicado en sus historias, podemos ver a la mujer llegando y saludando a jóvenes; después, mientras sube el vidrio alguien grita con emoción “¡me tocó la mano!" y ella se rie.

Ya en otras imágenes, podemos verla bailando y admirar con mayor detalle su primer atuendo, que consistió en un traje rosado con brillantes y colgantes en los guantes, así como plumas en la parte posterior inferior.

La mujer también lució unas botas de hule y el ceñido atuendo no dejaba mucho a la imaginación, pero era bastante adecuada para el tipo de evento en el que se encontraba, pues era un carnaval.

La celebridad saludó con emoción y posó para agradar a sus seguidores que gritaban su nombre y la aplaudían mientras que ella se divertía en el carro alegórico.

En otro video, la famosa reposteó una foto tomada en el carnaval de un fan que la apoya antes de su pelea en Ring Royale contra Marcela Mistral. “Voy a invitar a ese fan a mi entrada, se lo merece”, escribió.

Karely Ruiz se volvió a presentar en el Carnaval de Ciudad del Carmen al día siguiente en otro carro alegórico. En esa ocasión, optó por un conjunto negro con alas que simulaban un corazón en la espalda, donde también recibió el cariño del público.