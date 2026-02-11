Karely Ruiz se retira de las plataformas para adultos: ‘Llegó el momento...’

Tras años siendo una de las principales creadoras de contenidos para adultos parece ser que el fin de la carrera de Karely Ruiz en la industria +18 está cada vez más cerca.

¿Karely Ruiz se retira de OnlyFans?

Y es que recientemente, Karely Ruiz ha confirmado que planea retirarse de las plataformas de contenido para adultos que la consolidaron como una de las figuras más exitosas en todo Latinoamérica.

Con 25 años de edad, la influencer ha explicado que su decisión de dar un paso lejos del cine para adultos no es repentina, si no parte de un proceso de transición a nuevos proyectos personales y empresariales.

En ese sentido, un elemento clave en esta decisión tendrían que ver con el nacimiento de su hija Madisson. La propia famosa advirtió que el retiro definitivo podría llegar dentro de dos o tres años, pues todavía seguirá activa en la plataforma por un tiempo.

“En algún futuro pienso en retirarme, quiero hacer negocios... Ya llegó el momento de hacer negocios entonces dos o tres años y ya me retiro de la página azul... Se que puedo dar más”. dijo la creadora de contenido.

Cabe mencionar que apenas en febrero del año pasado ya se especulaba sobre el posible retiro de Karely Ruiz. Estos rumores aumentaban principalmente por la hija de la modelo, pues muchos dudan que la creación de contenido +18 pueda conjugarse con la maternidad.

A pesar de ello, la famosa ha admitido que no tenía un interés en retirarse próximamente, pues disfruta de ganar video con vender material íntimo. Además, en redes sociales no se encuentra algún fragmento de la supuesta declaración donde daría a conocer su salida de la industria para adultos.

Parece que actualmente, Karely Ruiz ya se plantea abandonar las plataformas de contenido para adultos, una transición que será gradual.