Durante más de dos décadas, la rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo ha sido una de las más mediáticas y polémicas del espectáculo mexicano. Este año ambos personajes finalmente llevarán su disputa al cuadrilátero con Ring Royale 2026, producido por Poncho de Nigris.

El martes, durante la conferencia de prensa del evento, los ánimos se calentaron y Adame y Trejo se dieron con todo, hubo insultos y amenazas, por lo que el combate es uno de los más esperados por el público y, sin duda, será un momento que pasará a la historia de la cultura popular del país.

¿Cuándo pelea Alfredo Adame vs Carlos Trejo en Ring Royale?

La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo está programada para el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, Nuevo León, donde se realizará el evento Ring Royale.

Este recinto, conocido por albergar grandes conciertos y eventos deportivos, será el escenario donde se intentará poner fin a una rivalidad que ha trascendido la televisión y las redes sociales. El combate entre las polémicas figuras ha generado gran expectativa entre fans y usuarios de Internet, pues tanto el actor como el cazafantasmas han asegurado que esta será la oportunidad para saldar las cuentas pendientes.

¿Dónde ver la pelea de Adame y Carlos Trejo en Ring Royale?

El enfrentamiento entre Adame y Carlos Trejo será transmitido en vivo por plataformas digitales y algunas cadenas de televisión que se han sumado al proyecto de Ring Royale. Aunque los detalles de transmisión aún se afinan, se espera que el combate pueda seguirse a través de servicios de streaming oficiales de Ring Royale.

Además, aún está disponible la venta de boletos para quienes deseen presenciar el evento en la Arena Monterrey. Los precios de las entradas ya fueron anunciados y varían según la zona del recinto.

¿Qué otras peleas habrá en el Ring Royale?

El Ring Royale no se limitará al duelo entre Adame y Trejo. El evento incluirá otras peleas con figuras del boxeo y del espectáculo, buscando atraer a un público de distintas generaciones.

Entre los enfrentamientos que se esperan este 15 de marzo de 2026, se encuentran:

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Abelito vs Bull Terrier

El Patrón vs Chuy Almada

Poncho de Nigris vs una persona aún no revelada

Dragas Vs Dragas: La Kyliezz y Georgiana contra Alexis Mvgler y Velvetine

Montserrat Oliver será la conductora de Ring Royale y Mariana La Barby Juárez, participará en combates de exhibición.