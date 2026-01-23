Ring Royale: Estas son las peleas de box entre celebridades en México

Las peleas de box entre creadores de contenido son de los eventos más seguidos en redes sociales, pues nos permiten ver a celebridades en zonas que no dominan y enfrentándose con garra a sus rivales.

Este año, se lleva a cabo la primera edición de Ring Royale, un torneo de box entre influencers y artistas organizado por Poncho de Nigris que se llevará a cabo este 15 de marzo en la Arena Monterrey.

Estas son las peleas de Ring Royale

Aldo de Nigris Vs Nicola Porcella

Una de las peleas más atractivas de la velada es la que enfrenta a Aldo de Nigris con Nicola Porcella, dos famosos que destacaron en diferentes ediciones del mismo proyecto, La Casa de los Famosos México, y que ahora lo darán todo sobre el ring.

Karely Ruiz Vs Marcela Mistral

La primera pelea en revelarse de la velada fue la de Kerly Ruiz contra Marcela Mistral, quienes en el pasado generaron polémica cuando la conductora se lanzó contra la modelo de OnlyFans en medio de un programa donde cuestionó su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Abelito Vs Bull Terrier

“Dos personalidades, un ring y una sola corona en juego”, anunciaban al dar a conocer la pelea entre Abelito y Bull Terirer, dos creadores de contenido que destacan por su estatura baja y que será la primera pelea de esta categoría en un torneo de influencers.

El Patrón Vs Chuy Almada

Alberto del Río es un luchador profesional y artista marcial mixto mexicano, por lo que parece que puede dar una presentación digna de ser recordada contra el atleta y artista musical, Chuy Almada.

Poncho de Nigris Vs. ???

En diciembre del 2025, Poncho de Nigris reveló que él mismo subirá al cuadrilátero en Ring Royale para enfrentarse con un rival que no ha sido revelado. A pesar de ello, las redes sociales aseguran por la silueta que muestran en el anuncio oficial que será un enfrentamiento contra el streamer Cry.