Karely Ruiz vs Marcela Mistral: todo lo que debes saber de la pelea en Ring Royale

Karely Ruiz, la influencer más famosa de México, se subirá de nuevo al ring para una pelea de box, ahora ante Marcela Mistral, quien es conocida por ser la esposa de Poncho de Nigris, quien es el productor y encargado de realizar ‘Ring Royale’, el evento en donde estas dos mujeres pelearán.

El actor Poncho de Nigris incursiona en los eventos deportivos con ‘Ring Royale’, que busca ser la competencia directa de ‘Supernova’, evento que se realiza en CDMX y que tiene a la influencer Alana Flores como estandarte. “Vamos a ser la competencia de Supernova”, dijo Poncho de Nigris en una charla con Wendy Guevara y Nicola Porcella.

En las redes sociales de Ring Royale se confirmó que una de las peleas estelares de su velada será entre Karely Ruiz y Marcela Mistral, quien es su esposa. La pelea será en Monterrey, ciudad de donde son los involucrados. No es la primera vez que Ruiz pelea, siendo la más experimentada de las dos.

“¡LA HORA HA LLEGADO MONTERREY! ¡EL DUELO DE LAS DIVAS más esperado está aquí en Ring Royale! ¡Y la vamos a romper en marzo! Karely Ruiz vs Marcela Mistral se enfrentarán para conseguir la corona y ser la Reina absoluta”, dice la publicación en Instagram.

Todo lo que debes saber de Ring Royale

El evento de Poncho de Nigris promete tener grandes emociones, con música en vivo y artistas invitados, además de formatos que innoven en las peleas de celebridades, que en los últimos años han cobrado popularidad y han ganado terreno entre los aficionados.

Día: 15 de marzo

Lugar: Arena Monterrey

Punto de venta de las entradas: superboletos.com

“Ring Royale será un espectáculo con valientes famosos enfrentándose para ser coronados, presentaciones de artistas musicales en vivo, innovadores formatos de pelea, y una experiencia única de entretenimiento de combate en México”, agrega.

La primera edición de Ring Royale es en la Arena Monterrey el 15 de marzo de 2026. La venta de boletos para la función salieron a la venta el 19 de diciembre y lo podrás comprar por superboletos.com.

Además de la pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral, se espera que conforme se acerca la fecha del evento se revelen a los demás integrantes de la cartelera. Al ser un evento regio, las siguientes celebridades que sean anunciadas pueden ser de Monterrey.

