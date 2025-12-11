Alana Flores vuelve al ring en Supernova Génesis; ¿Cuándo y contra quién pelea?

Alana Flores volverá al ring muy pronto. Después de vencer a la actriz Gala Montes en Supernova Strikers, la streamer fue invitada a pelear ahora en Supernova Génesis, evento organizado por el creador de contenido colombiano Juan Guarnizo, el próximo 26 de abril en la capital del país, pues será en la Arena CDMX.

A pesar de que todavía no se ha revelado el nombre de la rival que tendrá la presidenta del Raniza FC de la Kings League, se especula con la posibilidad de que sea la actriz Bárbara de Regil, quien retó a la novia del futbolista uruguayo Sebastián Cáceres, defensa del América.

En aquella ocasión, Bárbara de Regil aseguró que no se acomodó su agenda con la de Alana Flores y que ese fue el motivo por el cual no se concretó el combate entre ambas, por lo que se espera que el mismo finalmente se dé en Supernova Génesis, donde se espera la participación de otros importantes streamers.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Preventa del México vs Portugal no dura ni una hora y los aficionados piden que Profeco sancione a Fanki

¿Cuándo salen a la venta los boletos para ver a Alana Flores en Supernova Génesis?

La primera fase de la venta de boletos para ver a Alana Flores en Supernova Génesis comenzará el 15 de diciembre y se extenderá hasta el próximo 21 de enero.

Un día después, el 22 de enero, se abrirá la venta general para el evento del 26 de abril y se espera que por esas fechas se revele el resto del cartel, el cual promete una gran variedad de peleas como las que hubo en Supernova Strikers, evento que tuvo como sede el Palacio de los Deportes.

Tuvieron que ponerme a alguien de mi estatura jejejee!! Quería completar el penta 🥊 Con amor y respeto a este deporte siempre!!!! Gracias por acompañarme en esto que me apasiona tanto, prometo darles unas cuantas sorpresitas, gracias Dios por otra oportunidad en el ring. https://t.co/NuX7mO5UAT pic.twitter.com/YTQTBRZY59 — AL4NITA (@alanafloresf) December 11, 2025

¿Cómo adquirir boletos para ver a Alana Flores en Supernova Génesis?

La boletera que se encargará de la venta de boletos para ver a Alana Flores en Supernova Génesis será Superboletos, como sucede con todos los eventos que se realizan en la Arena CDMX.

El precio de las entradas para la velada en la que estará la presidenta del Raniza FC de la Kings League todavía no ha sido revelado.

A falta de que se confirme a Bárbara de Regil como la rival de Alana Flores, comienza fuerte la expectativa por Supernova Génesis a cuatro meses de la celebración del evento.

EVG