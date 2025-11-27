América recibe una enorme traición que podría provocar una ruptura inminente dentro del equipo

El América no solo cayó derrotado 2-0 en la cancha del Estadio BBVA ante el Monterrey, pues uno de sus defensas recibió una terrible traición por parte de su pareja que puede generar muchos problemas entre ellos si los Rayados logran eliminar a las Águilas de la liguilla.

Se trata de Alana Flores, pues la creadora de contenido mexicana publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram donde se puede ver que asistió al Gigante de Acero para ver el encuentro de ida de los cuartos de final, sin embargo se puso la camiseta del Monterrey para el encuentro, pero su novio Sebastián Cáceres juega con el América.

La influencer regiomontana mostró su amor por la Pandilla desde antes de iniciar su relación con el defensa del América; sin embargo, en ocasiones la hemos visto con la remera de las Águilas apoyando al equipo de Coapa en sus partidos y acompañando a su pareja en sus nuevos retos.

América está al borde de la eliminación de la liguilla de la Liga MX

América sufrió una dura derrota ante el Monterrey en el partido de ida de los cuartos de final de la liguilla del Apertura 2025, ahora el equipo de André Jardine está al borde de la eliminación del torneo y necesitan realizar un gran partido el fin de semana para lograr el pase a las semifinales.

El conjunto de Coapa tiene la ventaja de la posición en la tabla, así que si llegan a igualar el marcador global en el encuentro de vuelta avanzarían a la antesala del partido por el título, pero una anotación del Monterrey obligaría a las Águilas a ganar por diferencia de tres tantos.

Desde hace cuatro torneos, el América no es eliminado en cuartos de final, pues en los últimos cuatro torneos los pupilos de André Jardine han disputado la final del futbol mexicano, sin embargo la afición está preocupada porque su equipo podría quedar fuera en la primera fase de eliminación.

¿Alana Flores asistirá al partido de vuelta entre América y Monterrey?

Alana Flores compartió su asistencia al Estadio BBVA para presenciar el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025; la incógnita para el encuentro de vuelta es si la creadora de contenido hará acto de presencia en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y qué equipo apoyará ese día.

La novia de Sebastián Cáceres ha asistido en repetidas ocasiones a la casa de las Águilas, con la playera del América con el número 4 atrás y apoyando al defensa uruguayo en cada partido.

Sin embargo, en esta ocasión se enfrentan el equipo de sus amores contra el club donde se encuentra el amor de su vida, lo que puede generar una ruptura entre ellos dos en temas de futbol.

DCO