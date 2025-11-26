La fiestota que armó Alexis Vega antes del partido de ida ante Juárez para celebrar su cumpleaños 28

Alexis Vega sufrió una lesión durante la temporada regular de la Liga MX, pero los aficionados estaban esperanzados de ver a su delantero en la liguilla; sin embargo, el delantero mexicano aprovechó el tiempo de recuperación y que no fue convocado para jugar ante Juárez para armar un tremendo fiestón y celebrar su cumpleaños 28 por todo lo alto con sus amigos.

En las fotos que compartió Alexis Vega en su cuenta de Instagram, se puede ver que hubo invitados de todos los gremios, desde sus compañeros del Toluca hasta algunos reggaetoneros mexicanos como Uzielito Mix y El Malilla. La temática de la fiesta era estilo urbano, así que todos los asistentes sacaron sus outfits con mejor flow para disfrutar del festejo.

Aunque los jugadores del Toluca estuvieron en la fiesta de Alexis Vega previo al partido de ida ante Juárez, la afición de los Diablos Rojos no se lo tomó a mal, pues muchos comentarios en la publicación del delantero mexicano fueron positivos y expresando que es un buen festejo previo a que el equipo salga en busca del bicampeonato.

TE RECOMENDAMOS: Futbol americano Dónde ver EN VIVO y GRATIS Detroit Lions vs Green Bay Packers en el Thanksgiving Day de la Semana 13 de la NFL

Que bien se la pasaron los jugadores del Toluca en la fiesta de Alexis Vega

Alexis Vega sacó la casa por la ventana con la tremenda fiesta que organizó para celebrar sus 28 años, pues en las fotos que compartió se ve que los jugadores del Toluca y todos sus invitados se la pasaron muy bien de principio a fin.

El delantero mexicano compró jucas, además de estar dando shots a todos los invitados, aunque la foto que llamó la atención de varios fue la última, donde todos los hombres salen sin playera posando para la foto y con su bebida en la mano. Sin embargo, durante la fiesta la incertidumbre de ver a Alexis Vega en la cancha ante Bravos todavía estaba latente.

Además, en una entrevista, el técnico del Toluca, Antonio Mohamed, reveló que todavía no decidían si Alexis Vega iba a realizar el viaje a Ciudad Juárez para el primer episodio ante los Bravos en los cuartos de final de ida, aunque después se confirmó su ausencia para que el mexicano no estuviera en riesgo de recaer en la lesión.

Toluca inicia su camino por el bicampeonato de la Liga MX

Toluca es el equipo favorito a levantar el título del Apertura 2025, pues son el actual campeón de la Liga MX y también culminaron en el primer lugar de la tabla general, datos que ponen a los Diablos Rojos como el equipo a vencer en esta liguilla.

El equipo de Antonio Mohamed recuperará a Alexis Vega en este inicio de la fiesta grande del futbol mexicano y ganaron el primer partido ante los Bravos para regresar al infierno con la ventaja para el partido de vuelta.

Todo se definirá el próximo sábado, cuando el Toluca reciba a Juárez en la cancha del Nemesio Díez para definir a uno de los semifinalistas del torneo.

DCO