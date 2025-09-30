¡Alerta en Toluca! Alexis Vega podría abandonar a los Diablos para reencontrarse con un viejo conocido

Alexis Vega durante un partido con Toluca en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Alexis Vega podría abandonar pronto las filas del Toluca a pesar de que apenas renovó su contrato con los Diablos Rojos, a los que dejaría para cumplir su sueño de jugar en Europa, donde se reencontraría con un viejo conocido, el serbio Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo de LaLiga de España.

En días pasados, el director técnico del equipo recién ascendido al máximo circuito en España reconoció que sigue muy de cerca a varios jugadores mexicanos y, de acuerdo con información extraoficial, uno de ellos podría ser el goleador del Toluca y también seleccionado nacional.

Veljko Paunovic conoce muy bien a Alexis Vega, pues lo dirigió durante su etapa como estratega de las Chivas en los Torneos Clausura 2023 y Apertura 2023, y en el primero de ellos el Rebaño se quedó a un paso de coronarse luego de que dejó escapar una ventaja de 2-0 sobre Tigres en la final.

¿Por cuánto tiempo renovó su contrato Alexis Vega con el Toluca?

El Toluca dio a conocer en sus redes sociales que Alexis Vega renovó su contrato con el club por “muchos años más”, pero la extensión y duración del mismo no se revelaron, por lo que se desconoce con exactitud hasta cuándo permanecerá ligado al actual campeón de la Liga MX.

Alexis Vega no fue el único elemento de los Diablos Rojos que extendió su vínculo con la escuadra escarlata, pues también permanecerán ligados a la misma Jesús Angulo, Marcel Ruiz y el director técnico Antonio Mohamed, quien tomó las riendas del club en el Clausura 2025 y en su primera campaña llevó a los mexiquenses a la conquista del título de la Liga MX.

El mundialista con la Selección Mexicana en Qatar 2022 regresó al Toluca en el Clausura 2024 después de una época de cinco años con las Chivas, donde no estuvo a la altura de las expectativas que generó a su llegada al Rebaño.

La vez que Alexis Vega estuvo cerca de irse a Europa

Alexis Vega ya estuvo cerca de irse a Europa en su etapa con Chivas, pues el propio jugador confesó que cuando formaba parte del Guadalajara estuvo cerca de irse al Espanyol de Barcelona.

Sin embargo, su salida a los Periquitos no se concretó debido a que sufrió una fuerte lesión en una de sus rodillas, lo que impidió que el Rebaño y el equipo español llegaran a un arreglo.

Alexis Vega ha sido un futbolista determinante en su segunda etapa con el Toluca, donde se le ha visto muy inspirado y cómodo, lo que se ha reflejado con sus espectacular desempeño en la cancha, traducido en espectaculares goles y asistencias.

EVG