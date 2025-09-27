Chivas vence al Puebla y por primera vez hila triunfos en el Apertura 2025; Resumen y goles

Chivas venció como visitante al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Chivas se impuso 2-0 al Puebla y por primera vez ganó dos partidos seguidos en el Apertura 2025. El juego correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX se llevó a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, donde debía jugarse originalmente el viernes, pero se aplazó un día por tormenta eléctrica.

Bryan González (6’) y Omar Govea (12’) anotaron en el primer tiempo los dos goles con los que el Rebaño consiguió los tres puntos en disputa en el campo de La Franja, que con esta derrota se mantiene en el último puesto de la clasificación con apenas cinco unidades.

Chivas consiguió su segunda victoria consecutiva en el Apertura 2025 luego de que a mitad de semana superó 3-1 como local al Necaxa de Fernando Gago en actividad de la décima fecha del campeonato.

¿Cuántos juegos ha ganado Chivas en el Apertura 2025?

Chivas llegó a cuatro victorias en el Apertura 2025 después del que obtuvo como visitante este sábado ante el Puebla.

El primer juego que ganó el equipo dirigido por Gabriel Milito fue el de la Jornada 3 contra el Atlético de San Luis, al que se impuso 4-3 en la cancha del Estadio AKRON.

Luego llegó el sorpresivo 2-1 sobre el América en el clásico nacional en la Jornada 8, en duelo que tuvo como sede el Estadio Ciudad de los Deportes.

Lo que sigue para Chivas en el Apertura 2025

Los triunfos consecutivos le dan una importante dosis de confianza a unas Chivas que quieren estar en zona de play-in y escalar posiciones en el tramo final de la fase regular del Apertura 2025.

El Rebaño visita la Ciudad de México el próximo 5 de octubre para medir fuerzas ante los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, sede del partido más atractivo de la Jornada 12 de la Liga MX.

Después de la Fecha FIFA, Chivas recibirá en el Estadio AKRON al Mazatlán en duelo de la Fecha 13 del Apertura 2025, el próximo 18 de octubre.

EVG