¡Está loco! Bryan González anota tremendo GOLAZO de tijera en el Puebla vs Chivas (VIDEO)

Bryan González acaba de sorprender a toda la afición que se dio cita en las gradas del Estadio Cuauhtémoc con el tremendo golazo de tijera que se aventó dentro del área del Puebla con apenas seis minutos de juego.

El lateral mexicano se encontraba en el campo rival porque el Rebaño Sagrado tuvo un tiro de esquina antes de su anotación; sin embargo, la ejecución a balón parado fue pésima y la defensa de la Franja logró rechazar la pelota. Lo que no se esperaban es que Richard Ledezma pusiera la pelota de nuevo en el área y, como si lo hiciera con la mano, puso un centro milimétrico a la zona donde se encontraba el ‘Cotorro’ González.

El defensa de las Chivas no lo dudó dos veces, se aventó la tijera y mandó a guardar la pelota al fondo de la red de Julio González, quien ya no tuvo oportunidad de detener la pelota por la fuerza que llevaba el disparo del jugador mexicano.

Omar Govea amplia la ventaja de las Chivas sobre el Puebla

Parece que el descanso que tuvieron por la suspensión del partido el viernes les ayudó a las Chivas, pues en apenas 12 minutos de juego, el Rebaño Sagrado ya puso el marcador 2-0 a su favor en el Estadio Cuauhtémoc.

El encargado de anotar el segundo tanto fue Omar Govea, quien regresó a la actividad con el equipo de Gabriel Milito tras recuperarse de una lesión que sufrió en la Leagues Cup; además, también fue un buen gol, pero no a la altura de la tijera de Bryan González.

El mediocampista mexicano recibió un servicio desde la banda por parte de Efraín Álvarez; el nacido en San Luis Potosí solo tuvo que acomodarse a su pierna hábil y desde fuera del área disparó al primer poste de Julio González. Gracias a las condiciones de la cancha, la esférica se le escapó de las manos al arquero mexicano y terminó en el fondo de la red.

Puebla vs Chivas se juega 20 horas después de lo programado

El partido entre el Puebla y las Chivas estaba programado para jugarse el viernes 26 de agosto en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, pero la tremenda lluvia se hizo presente en las inmediaciones del recinto.

La cancha no aguantó toda la lluvia que cayó en Puebla y el rectángulo verde quedó hecho pedazos por el aguacero; la Liga MX decidió aplazar el compromiso y esa es la razón por la que se está jugando este sábado 27 de septiembre.

Sin embargo, también llovió en Puebla este sábado y en la transmisión se puede ver que la cancha poco a poco se va desgastando y el lodo se hace presente.

