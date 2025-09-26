Partido Puebla vs Chivas se retrasa por tormenta eléctrica; ¿A qué hora empieza?

Playeras de futbolistas de Chivas en los vestidores del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El partido de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX entre Puebla y Chivas no pudo comenzar a tiempo en el Estadio Cuauhtémoc, debido a una tormenta eléctrica en las inmediaciones del recinto. El juego debía comenzar a las 9 de la noche.

“Por indicaciones de Protección Civil, el partido de esta noche en el Cuauhtémoc ha sido suspendido momentáneamente debido a una tormenta eléctrica”, reportó el Guadalajara en sus redes sociales.

Por indicaciones de Protección Civil, el partido de esta noche en el Cuauhtémoc ha sido suspendido momentáneamente debido a una tormenta eléctrica.



Aquí los mantengo al tanto, ChivaHermanos. pic.twitter.com/vVkrlMrZ7S — CHIVAS (@Chivas) September 27, 2025

Hasta el momento no se sabe a qué hora será el silbatazo inicial del Puebla vs Chivas de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Así llegan Puebla y Chivas a su duelo de la Jornada 11

Puebla y Chivas no llegan de la misma manera a su cotejo de la Fecha 11 de la Liga MX a disputarse en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a pesar de que ninguno de los dos equipos está en puestos de Liguilla o play-in.

La Franja ocupa el último puesto de la clasificación con cinco puntos, y a mitad de semana empató como local contra el Pachuca. Por su parte, el Rebaño venció en la Jornada 10 al Necaxa por pizarra de 3-1, resultado con el que llegó a 11 puntos para ubicarse en el decimoprimer puesto de la competencia.

Los tres puntos son vitales principalmente para las Chivas, que tienen poco margen de error en el último tramo de la fase regular del Apertura 2025, pues el Puebla está prácticamente eliminado del certamen.

Atención afición 🔵



Debido a la tormenta eléctrica ⛈️, el inicio del partido será retrasado hasta nuevo aviso.#LaFranjaNosUne🎽 https://t.co/KCJsRZlUzr — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) September 27, 2025

Puebla vs Chivas se jugaría el fin de semana

El duelo entre Puebla y Chivas podría disputarse en el transcurso del fin de semana en caso de que este viernes no pueda llevarse a cabo.

La hora límite para el comienzo del encuentro sería las 10 de la noche, por lo que en caso de no poder arrancar en dicho momento el partido podría celebrarse el sábado o el domingo en otro horario, con el fin de evitar que se atraviese otra tormenta eléctrica.

EVG