Chivas es humillado y exhibido por Toluca y hasta Alexis Vega les hace gol; Resumen y goles

Alexis Vega festeja su gol en el 3-0 de Toluca a Chivas en la Jornada 9 de la Liga MX.

A Chivas nada le salió contra el Toluca, que goleó 3-0 al Rebaño con dos asistencias y un tanto incluido de Alexis Vega, exjugador de los rojiblancos, en el Estadio AKRON, sede del partido correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Diablos Rojos definieron el encuentro a su favor desde el primer tiempo gracias a los goles de Paulinho y el seleccionado nacional Jesús Gallardo a los minutos 21 y 24, de manera respectiva.

Alexis Vega, quien defendió la camiseta de Chivas del 2019 al 2023, puso cifras definitivas en el complemento, cuando al minuto 56 definió con un remate de derecha en el área tras un pase de Nicolás Castro en un contragolpe.

Chivas y Toluca terminan incompletos el partido

Fernando González dejó a las Chivas con 10 elementos en la cancha luego de que al minuto 50 fue expulsado por un planchazo sobre Alexis Vega.

El Toluca también acabó incompleto el cotejo en el Estadio AKRON, pues al minuto 70 se fue a los vestidores Bruno Méndez por protestar una decisión del árbitro Marco Antonio Ortiz.

Chivas tendrá reencuentro con Fernando Gago

Chivas tiene pocos días para reponerse del doloroso tropiezo a manos del campeón Toluca, pues a mitad de semana hay jornada doble en la Liga MX.

El Rebaño recibe el martes 23 de septiembre en el Estadio AKRON al Necaxa, duelo que marcará su reencuentro con el argentino Fernando Gago, quien estuvo al frente del Rebaño de diciembre del 2023 a octubre del 2024.

Solamente hay un punto de diferencia entre los Rayos y el Rebaño, pues los hidrocálidos acumulan nueve unidades y los tapatíos ocho.

