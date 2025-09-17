Confirmado: Chicharito Hernández se va de Chivas; estas son sus dos poderosas razones

Javier Chicharito Hernández durante un calentamiento previo a un juego de Chivas.

El experimentado delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández prácticamente tiene los días contados en Chivas y su intención sería estar lo más lejos posible del club rojiblanco después de su salida del mismo por dos razones muy poderosas.

El periodista Rubén Rodríguez reveló en su Columna en Mediotiempo que el goleador histórico de la Selección Mexicana quiere regresar a Inglaterra para estar muy cerca de sus dos hijos, Noah y Nala.

¡INTERESANTE! "CHICHARITO" VOLVERÍA A INGLATERRA 😵‍💫⚽🇲🇽



Chicharito podria salir de Chivas, debido a que su contrato termina en diciembre, y su destino estaría en la EFL Championship (Segunda de Inglaterra), de acuerdo con TUDN, aunque no se menciona algún club.

Somos La Reta 🇲🇽 (@SomosLaReta) September 16, 2025

El también analista en Fox Sports reveló que el ‘Chicharito’ Hernández llegó a un acuerdo con su expareja Sara Kohan para estar cerca de sus hijos y su prioridad es estar más cerca de ellos.

¿En qué club jugará Chicharito Hernández tras su salida de Chivas?

El ‘Chicharito’ Hernández regresaría a Inglaterra 11 años después de su salida del Manchester United, pero no volvería a un equipo de la Premier League.

Consciente de que los últimos años no han sido buenos, Hernández Balcázar buscará acomodarse en un club de la Championship, la Segunda División de Inglaterra.

Sin embargo, en estos momentos no se sabe a qué escuadra del balompié inglés llegaría el ‘Chicharito’ Hernández tras marcharse de las Chivas.

El futbolista nacido en Guadalajara jugó en la Primera División de Inglaterra del 2010 al 2014, cuando formó parte del ataque del Manchester United, con el que marcó 59 goles en 157 partidos, y con el que ganó cinco títulos.

El gris desempeño del Chicharito Hernández en su segunda etapa con Chivas

La segunda etapa de Javier Hernández con las Chivas ha estado muy lejos de las expectativas que generó cuando se anunció su regreso a las filas del Guadalajara.

El delantero de 37 años de edad solamente ha marcado tres goles desde que volvió a enfundarse el jersey del Guadalajara, dos de ellos en la Liga MX y uno en la Concachampions.

El ‘Chicharito’ se ha perdido varios partidos con Chivas en su segunda etapa, algunos por lesión y los más recientes como consecuencia de las polémicas declaraciones que hizo sobre las mujeres y los roles de género.

Aunado a su flojo desempeño, el accionar colectivo del Rebaño tampoco ha sido el mejor, por lo que en su segunda etapa con los rojiblancos los títulos también se le han negado.

