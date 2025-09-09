México deja escapar ventaja ante Corea del Sur y cierra la Fecha FIFA con doloroso empate

México cerró la Fecha FIFA con una derrota ante Corea del Sur.

Santiago Giménez rescató un agónico empate 2-2 para México ante Corea del Sur en el tiempo de compensación, al prender el balón con un magistral remate de zurda, tras un pase de Jorge Sánchez al 94′.

El equipo asiático tuvo un mejor comienzo y falló tres claras en los primeros 20 minutos del cotejo. Pero el Tricolor pegó primero y lo hizo con un portento de gol de Raúl Jiménez, quien con un gran remate de cabeza, tras un magistral centro de Rodrigo Huescas, dejó sin posibilidad a Kim Seung-Gyu.

La Selección Mexicana creció en confianza con el gol del delantero del Fulham, pero la otra ocasión clara que tuvo antes del descanso fue un disparo de Johan Vásquez en el centro del área tras una asistencia de cabeza de Germán Berterame al minuto 45.

Javier Aguirre realizó ocho cambios respecto al 11 inicial del 0-0 contra Japón. Los únicos que repitieron fueron Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Marcel Ruíz. Uno de esos ajustes fue en la portería, pues el Vasco le dio descanso a Luis Ángel Malagón y puso al tapatío Raúl Tala Rangel.

Carlos Rodríguez ingresó en lugar de Marcel Ruíz al inicio del complemento, mientras que el equipo surcoreano realizó dos ajustes con las entradas de Kim Jin-Gyu y Son Heung-Min.

Mateo Chávez probó fortuna con un potente remate de zurda fuera del área tras una asistencia de Carlos Rodríguez al minuto 58, pero el cancerbero Kim Seung-Gyu impidió la caída de su marco.

Raúl Jiménez, Germán Berterame y Hirving Lozano abandonaron la cancha al minuto 61 y fueron reemplazados por Santiago Giménez, Diego Lainez y Alexis Vega, de manera respectiva.

Corea del Sur empató el duelo al minuto 65, cuando Son Heung-Min abatió al Tala Rangel con un fogonazo de zurda en el centro del área.

Alexis Vega tuvo el segundo para México al 70’, pero mandó por arriba de la portería su potente disparo de derecha.

Kim Seung-Gyu impidió que Santiago Giménez igualara el cotejo con una espectacular desviada al minuto 90 tras un potente tiro de zurda fuera del área.

Pero el Bebote no perdonó al minuto 94 con un espectacular tiro cruzado de zurda para que el Tricolor consiguiera un sufrido empate.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

México volverá a las canchas dentro de un mes, cuando el próximo 11 de octubre mida fuerzas ante Colombia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Tres días después, el 14 del mismo mes, los dirigidos por Javier Aguirre se verán las caras con Ecuador en el Estadio AKRON.

