Camila Osorio sufre ante Kamilla Rakhimova para conseguir su pase a los octavos de final

Camila Osorio salió a escena por primera vez en el Guadalajara Open AKRON 2025 y fue recibida con una ovación por parte de la afición mexicana por ser una de las dos latinoamericanas que están participando en el torneo; la colombiana terminó llevándose el partido por parciales de 7-5 y 7-5.

La nacida en Cúcuta, Colombia, no tuvo una noche fácil ante Kamilla Rakhimova, quien complicó el primer set de la latina y la forzó a tener que ganar siete juegos para poder llevarse el episodio inicial de esta batalla.

Con el apoyo de la gente, Camila Osorio intentó en varias ocasiones regresar la pelota al lado rival con un tiro slice, consiguiéndolo en repetidas veces, levantando a los aficionados de la grada y ganándose los aplausos del estadio.

La raqueta colombiana tuvo un buen rendimiento en el partido, logrando cuatro aces, 56 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y su boleto a los octavos de final para seguir siendo una de las favoritas al título, pues es la octava sembrada del certamen.

En la segunda manga, ninguna de las dos cedía un game para darle ventaja a su rival, pero fue en el décimo juego en el que Osorio rompió el saque de su rival; después ganó el onceavo game con su servicio y, para llevarse la victoria, logró otro break con marcador de 40-0 a su favor.

Después de 1 hora y 49 minutos, Camila Osorio avanzó a los octavos de final, en donde se medirá ante la estadounidense Iva Jovic, quien es la número 73 del ranking WTA y venció a Katarzyna Kawa en la ronda de 32 tenistas.

Las dos latinoamericanas que están participando en el Guadalajara Open AKRON, Camila Osorio y Emiliana Arango, siguen con vida en el certamen y ambas buscarán su pase a los cuartos de final del torneo. La única forma en la que se podrían encontrar durante el certamen es en la gran final.

Osorio cuenta con tres títulos de la categoría 250 en su vitrina personal; el Guadalajara Open AKRON es una gran oportunidad para que la colombiana se lleve su primer trofeo de un torneo de nivel 500, además de hacerlo fuera de su país, ya que los tres logros que tiene han sido en Bogotá, Colombia.

Cada vez estamos más cerca de conocer a la finalista del torneo y este miércoles 10 de septiembre se llevarán a cabo los ocho encuentros de octavos de final, para conocer a las ocho tenistas que disputarán los cuartos de final.

