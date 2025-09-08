Darja Vidmanova da la primera sorpresa del Guadalajara Open AKRON al eliminar a Alycia Parks

Inició la edición 2025 del Guadalajara Open AKRON con el partido entre Darja Vidmanova y Alycia Parks, un encuentro que parecía cantado para la tenista estadounidense, pero que la atleta checa fue la rompe quinielas del primer día de actividad al ganar por parciales de 2-6 y 4-6.

En punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, las dos raquetas saltaron a la cancha del Estadio AKRON, en busca de avanzar a la segunda ronda del certamen que se lleva a cabo en el Centro Panamericano de Tenis.

La sembrada número siete del Guadalajara Open AKRON salió en un pésimo día para su primer encuentro del certamen, pues en el primer set solo pudo ganar dos juegos y en la segunda manga le quebraron el saque en dos ocasiones.

La tenista checa que llegó al cuadro principal desde la clasificación consiguió dos aces, 82 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y fue superior a la estadounidense en la pista. Además, muchos de los puntos de Vidmanova llegaron gracias a las dobles faltas de Parks.

Darja Vidmanova lució mejor bajo el radiante sol de Jalisco y, después de 1 hora y 21 minutos de juego, consiguió su pase a los octavos de final del Guadalajara Open AKRON, donde se medirá a la ganadora del partido entre Nikola Bartunkova y Nicole Fossa Huergo.

El camino será difícil para Vidmanova si quiere meterse en la gran final del certamen, pues podría encontrarse con la actual campeona del torneo, Magdalena Frech, en cuartos de final y ante la segunda sembrada del Abierto de Guadalajara, Veronika Kudermetova, en las semifinales.

H U G E W I N 👏



Qualifier Darja Vidmanova knocks out No.7 seed Parks in straight sets!#GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/sY2aoCGzVq — wta (@WTA) September 8, 2025

Vidmanova tendrá casi dos días de descanso antes de disputar su siguiente partido en el Centro Panamericano de Tenis, la tenista checa volará a la actividad el próximo miércoles 10 de septiembre para buscar un lugar en los cuartos de final del torneo.

Además de su pase a la siguiente fase, Darja Vidmanova se lleva 60 puntos en el ranking WTA y 15 mil 700 dólares por avanzar a los octavos de final.

El torneo otorga diferentes premios dependiendo la fase a la que lleguen las tenistas, pero la campeona del certamen se lleva 500 puntos para su causa y un premio de 164 mil dólares.

