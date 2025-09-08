Caliente.mx enciende la pasión del tenis en Guadalajara con el WTA 500 GDL Open Akron

Las mejores raquetas del mundo se dan cita en el Centro Panamericano de Tenis para la quinta edición del WTA 500 GDL Open AKRON.

La pasión por el tenis vuelve a Guadalajara con la quinta edición del WTA 500 GDL OPEN AKRON presentado por Santander, un torneo que ha consolidado a la ciudad como un punto clave en el calendario del tenis femenino y que este año será del 8 al 14 de septiembre. Con un premio de 1 millón de dólares, partidos en cancha dura y un ambiente que combina la calidez mexicana con el mejor nivel internacional, el Centro Panamericano de Tenis se alista para recibir a 28 jugadoras en singles y 32 parejas en dobles.

Los reflectores estarán puestos en figuras como la belga Elise Mertens, la rusa Veronika Kudermetova, la colombiana Camila Osorio y la letona Jelena Ostapenko, además de la griega Maria Sakkari, una de las favoritas de la afición mexicana. El desafío será mayor para la polaca Magdalena Frech, campeona defensora que buscará repetir su hazaña en un torneo que cada año eleva su nivel competitivo.

El WTA 500 GDL Open AKRON contará con la presencia de figuras como María Sakkari y la campeona defensora Magdalena Frech. ı Foto: Cortesía ImagenShop

Más allá de la acción en la cancha, el evento contará con el impulso de Caliente.mx, que instalará un hospitality exclusivo para clientes y aficionados, con experiencias inmersivas, servicio de alimentos & bebidas para los asistentes y la posibilidad de seguir otros deportes en tiempo real. La marca mexicana de entretenimiento deportivo también tendrá presencia en todas las canchas, reforzando su papel como aliado del tenis en nuestro país. Los partidos también podrán ser vistos en vivo a través de la app y web de Caliente.mx.

La pasión del tenis en el WTA 500 GDL Open AKRON, un evento que consolida a Guadalajara como una de las capitales deportivas de América Latina. ı Foto: Cortesía ImagenShop

Fernanda Sainz, Chief Commercial Officer de Caliente.mx, señaló, “El WTA 500 de Guadalajara es más que un torneo: es una fiesta deportiva que pone a México en la mira del tenis mundial. Para nosotros, ser parte de esta experiencia significa acercar a los aficionados no solo a las jugadas que hacen historia, sino también a nuevas formas de vivir el deporte, con tecnología, emoción y la cercanía que solo Caliente.mx puede ofrecer”.

Con este panorama, Guadalajara se confirma como una de las capitales deportivas más vibrantes de América Latina. El torneo no solo atraerá a las mejores raquetas del mundo, sino que también consolidará a la ciudad como un epicentro de espectáculos deportivos internacionales, donde la pasión del público mexicano se combina con el talento de las figuras más destacadas del circuito femenino.

El WTA 500 GDL Open AKRON, presentado por Santander, promete elevar el nivel competitivo y ofrecer una experiencia inigualable a los aficionados. ı Foto: Cortesía ImagenShop

Los momios para campeona del torneo para las primeras 10 en la lista en la plataforma de Caliente.mx son:

Elise Mertens +333

Jelena Ostapenko +550

Katerina Siniakova +550

Iva Jovic +550

Maria Sakkari +700

Veronika Kudermetova +700

Magda Linette +1800

Magdalena Frech +1800

Camila Osorio +2800

Kamila Rakhimova +3300

*los momios pueden variar

am