Especialistas bajan previsión del PIB

LAS EXPECTATIVAS de crecimiento económico comienzan a deteriorarse luego de que especialistas consultados por el Banco de México (Banxico) y Citi, redujeron la previsión del Producto Interno Bruto (PIB) 2026 y mantuvieran las del próximo año.

Los expertos consultados por el Banxico, para cuyo ejercicio estadístico se apoyó en 43 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, bajaron la previsión en 0.11 puntos porcentuales para la encuesta de abril, al pasar de 1.49 en marzo a colocarla en 1.38 puntos para abril.

35 economistas expertos participaron en la encuesta de Citi

Por su parte, la encuesta realizada por Citi México también observó reducciones en las expectativas de crecimiento extremadas por los especialistas, al pasarlas de 1.4 por ciento en marzo a 1.2 por ciento en abril, 0.2 puntos porcentuales menos y con un rango estimado de entre 0.7 y 1.8 por ciento; no obstante, respecto a su expectativa para 2027 la mantuvo sin cambio.

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De manera coincidente, el Indicador del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Manufacturero mostró un aumento de 1.4 unidades durante abril en su comparación mensual, al pasar de 47.4 a 49.0 puntos, sin embargo, a pesar de este incremento, el indicador se mantiene en zona de contracción, acumulando más de dos años en esta fase, informó el propio instituto.

Aunado al incremento mensual, el Indicador IMEF Manufacturero dio cuenta que la serie tendencia-ciclo también mostró un aumento de 0.4 puntos para colocarse en 48.2 unidades, al mostrar una contracción menos pronunciada, aunque sin señales claras de expansión, puesto que esta tendencia de incremento moderado contabiliza 26 meses consecutivos.

En su desglose, el indicador da muestra que los nuevos pedidos, así como la producción, contabilizaron incremento relevantes de 4.0 y 2.7 puntos, respectivamente, al pasar de 46.0 a 50 y 48.1 a 50.8 puntos, en ese orden.

Por su parte, el Indicador No Manufacturero mostró un ligero retroceso de 0.1 puntos en abril a tasa mensual, lo que confirma la tendencia de una dinámica subyacente aún débil y un deterioro más generalizado por tamaño de empresa, detalló el Indicador IMEF.