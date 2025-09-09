Elsa Jacquemot sorprende a María Sákkari en primera ronda y la elimina del Guadalajara Open AKRON

Una de las favoritas de la afición mexicana, María Sákkari, cayó derrotada en la primera ronda del Guadalajara Open AKRON 2025 a manos de Elsa Jacquemot en sets seguidos por parciales de 2-6 y 0-6.

El partido era uno de los más esperados del primer día de actividad, ya que los fans querían ver en acción a la griega más mexicana, pero la lluviosa interrumpió las actividades y suspendió el encuentro.

Veinticuatro horas después, las dos tenistas volvieron a saltar a la cancha del Estadio AKRON para disputar lo que quedaba del primer set, el cual iba ganando la francesa 4-1 y terminó finiquitando en poco más de media hora.

La suspensión del partido no afectó a Jacquemot, quien logró terminar el primer set 2-6 y en la segunda manga ponerse en ventaja cuatro juegos a cero. Después del tercer juego, el cual fue para la francesa, María Sákkari volvió a su silla, descargó su enojo de ir 3-0 abajo con la raqueta, la rompió y terminó lanzándola atrás de su asiento.

Elsa Jacquemot continuó concentrada en su juego y dominó por completo a la griega, la número 83 del ranking WTA terminó el encuentro con 3 aces, 78 por ciento de puntos ganados con su primer saque y demostrando el poder que tiene con la raqueta para este torneo.

El siguiente encuentro de Elsa Jacquemot en el Guadalajara Open AKRON será ante la primera sembrada del certamen, Elise Mertens, quien avanzó directo a los octavos de final al tener un bye en la ronda inicial. El compromiso se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre y se tiene previsto que inicie en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

El último set fue completamente para Elsa Jacquemot, quebró el servicio de su rival en tres ocasiones y ganó los tres puntos restantes con su servicio para dejar en cero a una María Sákkari que no mostró su mejor tenis esta tarde en la cancha del Estadio AKRON.

Sin embargo, la afición mexicana despidió a la tenista griega como se merece, entre aplausos y una ovación de pie, mientras que a Jacquemot la felicitaron por su victoria en primera ronda, dejando en claro que peleará con todo por conseguir su primer título como profesional.

DCO