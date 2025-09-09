Guadalajara Open AKRON 2025: Ellas son las estrellas que jugarán el martes 9 de septiembre

El Guadalajara Open AKRON 2025 apenas va iniciando y este martes 9 de septiembre se jugarán grandes encuentros que irán definiendo los octavos de final del torneo, además de tener el regreso de María Sákkari a la cancha.

Después de que la jornada del lunes fuera suspendida por la intensa lluvia que se presentó en el Centro Panamericano de Tenis, este martes Sákkari y Elsa Jacquemot regresarán a la pista para terminar su encuentro, que aún se encuentra en el primer set 4-1 a favor de la francesa.

Más tarde en el día, también tendremos el debut de Camila Osorio y la turca Zeynep Sonmez, quienes se medirán ante Kamilla Rakhimova y Tatjana Maria, respectivamente.

Estos son los partidos del martes 9 de septiembre del Guadalajara Open AKRON

El Guadalajara Open AKRON está listo para iniciar su segundo día de actividad en el Centro Panamericano de Tenis, y estos son todos los encuentros que se llevarán a cabo este martes 9 de septiembre.

Estadio AKRON

Zeynep Sonmez vs Tatjana María (6) - 14:00 horas

María Sákkari vs Elsa Jacquemot

Emiliana Arango vs Magda Linette (5)

(8) Camila Osorio vs Kamilla Rakhimova

(WC) Sloane Stephens vs Lucrezia Stefanini (Q)

Grandstand

Polina Kudermetova vs Marina Stakusic (Q) - 13:00 horas

(WC) Martina Trevisan vs Rebecca Marino

(WC) Storm Hunter vs Katerina Siniakova

(WC) Fernanda Contreras y Rebecca Marino vs Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi

Cancha 1

Nikola Bartunkova y Victoria Jimenez vs Sabrina Santamaria y Qianhui Tang - 12:00 horas

Magali Kempen y Katarzyna Piter vs Nicole Fossa Huergo y Martyna Kubka

Iva Jovic y Ena Shibahara vs Alana Smith y Darja Vidmanova

Anastasia Detiuc y Elena Pridankina vs Elsa Jacquemot y Polina Kudermetova

Dos mexicanas tendrán actividad en el torneo de dobles: Fernanda Contreras se verá las caras con su compatriota Giuliana Olmos, quienes estarán en busca de avanzar a la siguiente ronda junto a su pareja Rebecca Marino y Aldila Sutjiadi, respectivamente.

¿Quién es la actual campeona del Guadalajara Open AKRON?

El Guadalajara Open AKRON es un torneo que nació en 2019 y a través de los años ha escalado entre las categorías de la WTA; actualmente es un certamen de nivel 500.

La última tenista que levantó el título en el Estadio AKRON fue la polaca Magdalena Frech, además de que fue un trofeo muy especial para ella, pues fue el primero en su carrera profesional.

En el torneo de dobles, la dupla conformada por Anna Danilina e Irina Khromacheva son las actuales monarcas, tras vencer en tres sets a la pareja de Oksana Kalashnikova y Kamilla Rakhimova por parciales de 2-6, 7-5 y 10-7.

DCO