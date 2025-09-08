Guadalajara Open AKRON 2025: Este es el grandioso premio económico que se llevará la campeona

Magdalena Frech (a la derecha) fue la campeona en 2024.

Como ya es una costumbre en el Centro Panamericano de Tenis, una semana antes del 15 de septiembre, se disputa en las canchas duras de Zapopan el Guadalajara Open AKRON, un torneo de categoría 500 de la WTA.

Antes del inicio del certamen, los organizadores del torneo, la empresa GS Sports Management, dieron a conocer la bolsa de premios que se entregará a lo largo del Guadalajara Open AKRON y la grandiosa cantidad de dinero que percibirá la campeona del torneo.

La tenista que logre levantar el título del certamen, aparte de llevarse 500 puntos para el ranking WTA, también se irá de Guadalajara con 164 mil dólares en su bolsa. Otros de los premios por avanzar de ronda son los siguientes: Ronda de 32: 11 mil 300 dólares; octavos de final: 15 mil 700; cuartofinalista: 28 mil 695 billetes verdes; semifinalista: 59 mil; y finalista: 101 mil dólares.

¿Quiénes son las ocho sembradas del Guadalajara Open AKRON?

Conforme se van dando a conocer las 28 tenistas que disputarán el Guadalajara Open AKRON, ocho de ellas se convierten en las sembradas del certamen, es decir, que son las mejores y las favoritas a llevarse el trofeo, aunque todo puede pasar durante la competencia.

En esta ocasión, las mejores ocho sembradas del torneo son:

1.- Elise Mertens (lugar 21 en el ranking WTA)

2.- Veronika Kudermetova (lugar 25 en el ranking WTA)

3.- Jelena Ostapenko (lugar 26 en el ranking WTA)

4.- Magdalena Frech (lugar 33 en el ranking WTA)

5.- Magda Linette (lugar 37 en el ranking WTA)

6.- Tatjana Maria (lugar 42 en el ranking WTA)

7.- Alycia Parks (lugar 56 en el ranking WTA)

8.- Camila Osorio (lugar 63 en el ranking WTA)

Todas ellas vienen a disputar el US Open, torneo que terminó el pasado domingo 7 de septiembre con la final de hombres entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, y que dejó como resultado a Aryna Sabalenka como bicampeona en Flushing Meadows.

Las últimas campeonas del Guadalajara Open AKRON

El Guadalajara Open AKRON nació en 2019 como un torneo 125 de la WTA; con el trabajo de los organizadores, las grandes tenistas que comenzaron a asistir a Zapopan y la asistencia de la afición, este certamen ha vivido todos los niveles.

Pero desde el 2024 en el Centro Panamericano de Tenis se juega la categoría 500 de la WTA, la cual se encuentra debajo de los Grand Slam y un torneo 1000.

Las últimas campeonas del certamen han sido diferentes: en 2022, Jessica Pegula salió con la mano en alto de Guadalajara; en 2023, María Sákkari fue la reina en Jalisco y, hace un año, Magdalena Frech se llevó el trofeo. El torneo aún no tiene una tenista bicampeona y Frech está en busca de conseguirlo.