André-Pierre Gignac se marcharía de Tigres y se conoce su nuevo destino tras dejar la Liga MX

Parece que el destino de André-Pierre Gignac en Tigres llegó a su fin, pues se reporta que el delantero francés pondrá fin a una exitosa carrera en el equipo felino pase lo que pase en la final de la Concachampions ante el Toluca y su destino está en la MLS, en Orlando City.

De acuerdo con diversos reportes de medios nacionales, El Bomboro dejará a los Tigres al finalizar esta campaña y se unirá al Orlando de la MLS como uno de los jugadores mejor pagados junto a su compatriota Antoine Griezmann, quien llega desde el Atlético de Madrid.

La directiva felina decidió no renovar a Gignac, de 40 años de edad, quien estaría llegando al futbol de Estados Unidos con contrato de una temporada y opción a una más dependiendo de resultados deportivos. Se adelanta que el sueldo del galo será de 4 millones de dólares.

La final de la edición 2026 de la Concacaf Champions Cup entre Tigres y los Diablos Rojos se llevará a cabo en la cancha del Estadio Nemesio Diez en Toluca, Estado de México, el próximo sábado 30 de mayo. Será el último juego de André-Pierre Gignac con los colores Incomparables.

El legado de Gignac con los Tigres

André-Pierre Gignac termina su contrato con los Tigres de la UANL en junio de este año y como mencionan los reportes, el equipo no quiere renovarlo, terminando así una relación de 11 años, que deja al francés como uno de los mejores jugadores extranjeros que ha llegado a México.

Gignac es, sin lugar a dudas, el mejor jugador en la historia de los Tigres. Es el máximo goleador con 220 tantos, cosechó 12 títulos, entre ellos cinco campeonatos de Liga MX, cuatro Campeón de Campeones y una Concacaf Champions Cup. Además de un subcampeonato de la Copa Libertadores. Un ídolo total.

El adiós a su referente en la Liga MX se dio en la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante las Chivas, duelo en donde solo jugó al redor de 10 minutos, en lo que fue un mal recuerdo para su último cotejo en el futbol mexicano.

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