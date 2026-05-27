“Los Colores del Istmo”, documental de NFL México gana un Sports Emmy Awards

El documental “Los Colores del Istmo”, producido por NFL México y Mundo NFL, fue galardonado en la categoría de Outstanding Sports Feature Story In Spanish, durante la 47 entrega de los Sports Emmy Awards.

Es un documental más de la serie enfocada en el Flag Football, que se realiza en una comunidad alejada de las grandes ciudades. En esta ocasión, como parte de los objetivos de NFL México de llevar a casi todos los rincones del país su programa de responsabilidad social, en esta ocasión se realizó en San Blas Atempa, uno de los municipios del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.

El documental “Los Colores del Istmo” ganó en los Sports Emmy Awards ı Foto: Especial

El cortometraje en español fue premiado en Nueva York, como parte de la edición 47 de los Sports Emmy Awards, que anualmente entrega la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

El documental “Los Colores del Istmo” narra el crecimiento del Flag Football, la vida de Alexander, un joven muxe de San Blas Atempa, y cómo este deporte rompe barreras de género y geográficas, llevando a un grupo de jóvenes de escasos recursos a competir a nivel nacional.

Ésta es la mejor muestra de que el programa de NFL México traspasa las barreras de la distancia, ya que a unos meses de que el Flag Football ingresó al programa académico de la Escuela Secundaria Técnica 69, el equipo de los Tigres, encabezado por Alexander, se coronaron en el campeonato estatal Sub-12 y después participaron en el Campeonato Nacional de Monterrey, Nuevo León.

El documental “Los Colores del Istmo” fue galardonado en la categoría de Outstanding Sports Feature Story In Spanish en la entrega de los Sports Emmy Awards ı Foto: Especial

NFL México sigue sumando éxitos en los Sports Emmy Awards

“Este reconocimiento en los Sports Emmy Awards es un orgullo enorme para NFL México y, sobre todo, para las historias que merecen ser contadas. ‘Los Colores del Istmo’ refleja cómo el Flag Football tiene el poder de transformar vidas, romper barreras de género y generar oportunidades en comunidades donde el deporte se convierte en una herramienta de inclusión y esperanza. Ver a jóvenes como Alexander y al equipo de los Tigres representar a su comunidad a nivel nacional confirma que el impacto de NFL México va mucho más allá del campo de juego”, dijo Arturo Olivé, Director General de NFL México.

Los encargados de recibir la estatuilla fueron Izamná Crail, Director de Marketing de NFL México, quien fungió como productor ejecutivo; además del productor Mervyn Bailey, y los directores Rubén Bañuelos e Iván López-Barba.

En 2023, NFL México produjo el documental “Diana Flores: La Campeona de Nextitla”, con la historia de la mariscal de campo y sus compañeras de equipo, el cual también fue reconocido por la academia en la categoría Outstanding Feature Story in Spanish.

Un año después, “El Sueño de Cieneguitas” se llevó el galardón en la misma categoría, siendo el segundo premio consecutivo de los Sports Emmy Awards. Los documentales se pueden ver en el canal de YouTube de Mundo NFL.

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