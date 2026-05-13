¡OFICIAL! La NFL confirma que el juego en México será entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers

Después de cuatro años de espera, México vuelve a estar en el calendario de partidos internacionales de la NFL y, a unos cuantos meses de que inicie la temporada, se confirmó el rival de los San Francisco 49ers para el encuentro en la cancha del Estadio Azteca.

Todo indicaba que los Miami Dolphins serían los encargados de enfrentarse a los Niners el próx2mo 22 de noviembre en el Coloso de Santa Úrsula, pero al final los Vikingos fueron los elegidos por la NFL para sostener el encuentro ante el conjunto de la bahía.

Este encuentro será el Sunday Night Football de la Semana 11 de la temporada regular y se tiene presupuestado que arranque en punto de las 18:20 horas, tiempo del centro de México.

🇲🇽: En esta esquina, con un gran poder y estrellas espectaculares, ¡LOS VIKINGS!



El equipo de Minnesota vendrá a la Ciudad de México a disputar el Mexico City Game 2026 contra San Francisco.



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San Francisco 49ers vuelve a México tras cuatro años de su victoria

El partido internacional de la NFL en México tuvo que suspenderse durante cuatro años por el tema de la remodelación del Estadio Azteca de cara al Mundial 2026, pero este año el emparrillado volverá a brillar en el Coloso de Santa Úrsula con el encuentro entre San Francisco y Minnesota.

Los 49ers estuvieron presentes en el último encuentro que se llevó en México en 2022; en aquella ocasión ellos fungían como visitantes y terminaron derrotando 38-10 a los Arizona Cardinals, en un Estadio Azteca que estaba repleto de aficionados a la NFL.

Este año San Francisco será local en el Estadio Azteca y, con un gran fandom en México, se espera que las gradas del recinto se pinten de rojo para apoyar a los Niners en este compromiso internacional de la NFL.

All NINE international games in 2026 🌎🌍🌏



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La NFL tendrá 9 juegos internacionales este año

La NFL busca ampliar su marca en el mundo y poco a poco ha ampliado el número de partidos internacionales en el orbe; para la temporada 2026, la liga de futbol americano tendrá nueve encuentros fuera de Estados Unidos, siendo Londres la ciudad con más compromisos.

Melbourne, Australia, recibirá a los 49ers y los Rams para el primer encuentro de nueve; después será el turno de Río de Janeiro, que tendrá el Ravens vs. Cowboys. Los siguientes tres juegos serán en Londres, los cuales son: Colts vs. Commanders, Eagles vs. Jaguars y Texans vs. Jaguars.

El sexto encuentro se llevará a cabo en París, Francia, entre los Steelers y los Saints, mientras que Madrid, España, recibirá a los Bengals y Falcons para el séptimo cotejo; después será el turno de Múnich, Alemania, en donde Patriots y Lions se verán las caras.

Los juegos internacionales de la NFL terminarán el 22 de noviembre en el Estadio Azteca con el compromiso entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers.

DCO