¿Quién es Fernando Mendoza, el mariscal de campo que sería el Pick 1 del NFL Draft 2026? Edad, estatura y más

Fernando Mendoza, mariscal de campo de Indiana, es el favorito para la primera selección global del NFL Draft 2026

El nombre a seguir antes del Draft 2026 de la NFL es el de Fernando Mendoza, mariscal de campo que es el amplio favorito para ser elegido con la selección número 1 global por Las Vegas Raiders.

Conoce a Fernando Mendoza

Fernando Mendoza es un jugador de futbol americano que se desempeña como mariscal de campo. Nació el 1 de octubre de 2003 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, aunque tiene fuertes raíces cubanas y está muy orientado en la comunidad latina.

Con 22 años y 1.96 metros de altura, Mendoza está pronosticado a ser el primer pick global del Draft 2026 de la NFL, esto por llevar a los Indiana Hoosiers a ganar su primer título del Campeonato Nacional de Futbol Americano Colegial en sus 125 años de historia.

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Mendoza, con sus actuaciones, llevó a que el programa de Indiana ganara por primera vez los playoffs colegiales. En la final ante los Miami Hurricanes completó 16 pases para 186 yardas, corrió para una anotación y fue condecorado como el Jugador Ofensivo del Partido.

Fernando Gabriel Mendoza tuvo un 2025 de ensueño, siendo nombrado como Jugador del Año de Futbol Americano Universitario de AP, ganador del Balón de Plata del Chicago Tribune, Jugador del Año Walter Camp. Además fue el ganador del Premio Maxwell, del Premio Davey O’Brien, el Jugador Ofensivo del Año de la Big Ten, Mariscal de Campo del Año de la Big Ten y miembro del primer equipo All-Big Ten.

Fernando Mendoza, ganador del Trofeo Heisman

Pero sin duda el mejor momento personal de su joven carrera es ser el primer jugador en la historia de la Universidad de Indiana en ganar el Trofeo Heisman. Mendoza le ganó en las votaciones a Julian Sayin, Diego Pavia y Jeremiyah Love.

Fernando Mendoza empezó su carrera en la escuela secundaria Cristopher Columbus en Miami, Florida. Como titular tuvo un récord de 11-3 y avanzó a las semifinales estatales de 2021 contra Venice High School en los playoffs de futbol americano FHSAA.

Se comprometió a jugar por la Universidad de California. No tuvo participación en 2022 y los años siguientes se ganó la titularidad, por lo que sorprendió que el 23 de diciembre de 2024 se anunció su incorporación a la Universidad de Indiana para jugar con los Hoosiers, una decisión que le dio la razón con el tiempo.

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