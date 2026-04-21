Mendoza está feliz por vivir proceso del draft en la NFL

El quarterback sostiene el trofeo después de que Indiana venciera a Miami el 19 de enero de 2026.

Algunos prospectos del draft de la NFL se agobian por el proceso maratónico de selección de la liga. Fernando Mendoza lo asumió con entusiasmo. Hizo las entrevistas, recorrió el circuito y dejó listos sus planes para la noche del gran evento con su sonrisa característica y una actitud positiva. Ahora, lo único que puede hacer es esperar para ver qué ocurre la noche del jueves.

El quarterback ganador del Trofeo Heisman y amplio favorito para ser elegido con la selección número 1 global manifestó el lunes que ha disfrutado cada paso del camino mientras anticipa el inicio del siguiente capítulo de su trayectoria en el futbol americano, ya sea en Las Vegas como suplente de Kirk Cousins o en algún otro equipo.

El Tip: Mendoza también ha hablado con los Jets de Nueva York, Cardinals de Arizona y Browns de Cleveland, que tienen las selecciones globales segunda, tercera y sexta.

“Ha sido largo, pero ha sido genial porque una entrevista de trabajo normalmente dura un par de semanas o incluso un solo día en la oficina, pero esta entrevista de trabajo ha durado un par de meses”, le dijo Fernando Mendoza a The Associated Press.

“Los equipos lo saben todo sobre ti, y ésa ha sido mi parte favorita. Pueden quitar capas y ver quién eres de verdad. Ha sido genial poner a prueba mi IQ, mi conocimiento del futbol americano”, añadió el jugador de descendencia cubana.

Los Raiders, o cualquiera de los otros tres equipos con los que habló, probablemente encontraron poco que objetar.

3 días faltan para que arranque el draft de la NFL

De hecho, Mendoza y la farmacéutica Pfizer anunciaron el lunes que habían formado una nueva alianza, con el quarterback como portavoz para instar a la gente a hacerse pruebas de detección temprana de cáncer. Parece una combinación natural, dado que ha visto a alguien cercano a él luchar contra el cáncer, su madre aún batalla con esclerosis múltiple y su padre es médico.

Se grabaron dos comerciales y está previsto que salgan al aire la noche del jueves, y Fernando Mendoza comentó que espera que esta campaña, Every Breakthrough Matters, se amplíe, posiblemente hacia otras iniciativas de salud.