FIA autoriza cambios para Fórmula 1

Autos del Gran Circo en el último Gran Premio el pasado 29 de marzo de 2026.

La Fórmula 1 está lista para cambiar la forma en que los nuevos monoplazas usan su energía eléctrica, en un intento por hacer que la clasificación se sienta más “a fondo” y que los adelantamientos tengan menos probabilidades de derivar en choques a alta velocidad, todo a tiempo para el Gran Premio de Miami.

El organismo rector, la FIA, informó que los cambios se acordaron en una reunión con los equipos de F1, los fabricantes de motores y directivos del campeonato tras consultar a los pilotos. Están sujetos a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor, lo que por lo general es una formalidad cuando las modificaciones cuentan con un respaldo.

El mayor énfasis de la F1 en la potencia híbrida eléctrica ha provocado una reacción en contra de algunos pilotos, que consideran que la clasificación está demasiado centrada en la recarga estratégica de la batería y no lo suficiente en poner a prueba la habilidad de conducción.

Un paquete de cambios permite una recarga más rápida a alta velocidad y reduce la cantidad máxima que se puede recargar por vuelta. La FIA señaló que un objetivo clave es “reducir la recuperación excesiva (de energía) y fomentar una conducción más constante a fondo”.

Eso coincide en gran medida con las recomendaciones de la semana pasada de George Russell, de Mercedes, quien comenzó 2026 como aspirante al título.

Otros cambios para reducir el riesgo de un choque en la parrilla de salida se pondrán a prueba, incluido un impulso para los autos que arrancan lento.