En jornada doble, 8 equipos buscan 3 lugares de Liguilla

Inicia la última Fecha Doble del Clausura 2026 y también la semana que definirá a los ocho invitados a la Fiesta Grande del futbol Mexicano. Aún ocho equipos pelean por tres boletos para meterse a la Liguilla, pese a que la mayoría de ellos dependen de lo que hagan en el siguiente juego; un descuido los podría meter en problemas y dejarlos fuera de la siguiente ronda.

América, Atlas y León son los clubes que, de ganar sus próximos dos encuentros, se meterían a la siguiente instancia. Tigres, Xolos, Necaxa, Juárez y Querétaro dependen de una combinación de resultados para poder calificar.

El Dato: La FMF dio a conocer las saciones después de la pelea en el América vs. Toluca. Mohamed y Henry se van un partido, Helio tres encuentros y el Azteca, con multa económica.

Con la victoria el fin de semana pasado de las Águilas sobre los Diablos Rojos, el cuadro dirigido por André Jardine está muy cerca de entrar a la lista de invitados, en la que ya se encuentran Chivas, Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Toluca.

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La Jornada 16 es clave para los equipos que aún pelean algo en el torneo, pero el encuentro que se llevará los reflectores será el que disputen León y América, pues ambos están muy cerca de clasificarse a la Liguilla y, en un duelo directo, pondrían en suspenso cualquier resultado.

Posiblemente los de Coapa la tengan más difícil, pues no solamente se miden a la Fiera en el siguiente partido, sino que cierran la campaña regular contra el Atlas, su otro rival directo en la búsqueda por un boleto para la siguiente ronda. Por lo que, si los de Coapa sacan dos resultados favorables, ya no se tendrían que preocupar por lo que hagan los demás.

Los de la Academia quieren estar entre los primeros ocho de la tabla general ante los Tigres. Los Rojinegros solamente han perdido uno de los últimos seis partidos que recibieron a Tigres, pero el equipo regio cayó en uno de sus últimos siete partidos, en general, contra Atlas.

Por otra parte, el Mazatlán se quiere despedir de buena manera ante su gente, mientras que el Toluca desea sumar el máximo de puntos para buscar llegar a 30 por quinto torneo consecutivo.

En un duelo atractivo de la penúltima fecha, Pumas aspira a cerrar fuerte en su último partido de local con su gente, pero no será nada fácil, ya que Bravos de Juárez tiene tres encuentros seguidos sin caer ante los universitarios.

Chivas tiene, hasta el momento, 34 puntos; es el quinto certamen corto que llega a esa cantidad y nunca ha hecho más. Los Rayos del Necaxa ya saben lo que es medirse ante el actual líder, ya que derrotó al Rebaño en las dos últimas ocasiones que los recibió, busca ligar tres victorias por primera vez en la historia.

Cruz Azul, ante el Querétaro, desea volver al camino del triunfo y así no alejarse más de los punteros en el Clausura 2026.