Mendoza no va al Draft de la NFL

El head coach Klint Kubiak observa a su nueva joya en un entrenamiento

EL MARISCAL DE CAMPO, Fernando Mendoza, de quien se espera que sea la primera selección global del Draft tomada por los Raiders de Las Vegas, lo verá con familiares y amigos en Miami, informó una persona con conocimiento de los planes del quarterback.

Esa fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque Mendoza, quien es de ascendencia cubana, no ha hecho públicos sus planes.

El Draft inicia el 23 de abril en Pittsburgh y muchos de los principales jugadores estarán allí para recibir felicitaciones y un abrazo del comisionado de la NFL, Roger Goodell. Pero algunos jugadores, incluso quienes son elegidos en el primer puesto, a veces prefieren verlo desde otro lugar.

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El ala defensiva Travon Walker en 2022 y el quarterback Trevor Lawrence en 2021 fueron las dos selecciones número uno más recientes que lo vieron a distancia y no en la sala principal.

Funcionarios de los Raiders han dado a entender que les gustaría incorporar a Fernando Mendoza de manera gradual a la alineación titular, sin decir expresamente que seleccionarán al jugador que ganó el Trofeo Heisman y llevó a Indiana al campeonato nacional.

Las Vegas firmó la semana pasada al mariscal de campo veterano Kirk Cousins, probablemente con la idea de que sea el titular mientras jugador de sangre cubana observa y aprende desde la banda. Cousins está en Las Vegas para los entrenamientos de temporada baja y darle la bienvenida a la nueva estrella.