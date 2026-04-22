¿Quién es José Miguel Bejos, el nuevo dueño de Atlas?

Durante abril se dio a conocer que Atlas pasaría a manos de un nuevo dueño, por lo que luego de que se recibieran varias propuestas se sabe que el nuevo dueño del equipo de futbol será el empresario José Miguel Bejos.

De acuerdo con Alejandro Irarragorri, el grupo de José Miguel Bejos; a quien calificó como un buen amigo y un gran empresario, se encontraba entre los interesados para adquirir al equipo de futbol.

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi habría informado que existían cuatro grupos interesados en adquirir los derechos de Atlas FC, pero será Bejos quien se llevará al equipo.

Luego de que incluso existieran propuestas por parte de inversionistas extranjeros, el acuerdo de adquisición de Atlas confirma que el equipo parasá a manos del empresario mexicano.

Este acuerdo se oficializará el jueves durante la Asamble ade Dueños de la Liga MX, por lo que esto permitirá que se comiencen a delinear las estrategias y planes que se tendrá con el Atlas FC para el torneo Apertura 2026.

Atlas FC ı Foto: Mexsport

¿Quién es José Miguel Bejos?

José Miguel Bejos es originiario del Estado de México, cuenta con una licenciatura en Economía por parte de la Universidad Anáhuac y se ha visto inmerso en actividades empresariales de diversos sectores.

Desde el 2018, el empresario mexicano es el presidente ejecutivo de Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), por lo que Atlas FC no será el primer club deportivo que cuente con su participación activa.

En otros ámbitos, José Miguel Bejos es socio fundador del Grupo Imágenes y Muebles Urbanos (IMU), una empresa dedicada a la venta de espacios publicitarios outdoor en México, disponibles tanto en la vía pública como en aeropuertos.

José Miguel Bejos ı Foto: Especial

Bejos también es presidente de Mota-Engil México, la unidad mexicana de la constructora portuguesa especializada en infraestructura, ingeniería, construcción de carreteras y gestión de residuos.

José Miguel Bejos es conocido como uno de los contratistas más relevantes en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador; y está relacionado con el Grupo Atlacomulco.

Además, es promotor del golf en México debido a su puesto como embajador de la liga profesional, y también es embajador de la Cruz Roja Mexicana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.