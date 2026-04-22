José Ramón Fernández pone fin a polémica con Álvaro Morales

En el periodismo deportivo de México, la rivalidad entre José Ramón Fernández y Álvaro Morales es una de las más conocidas. Sin embargo, el propio Fernández ha aclarado recientemente que lo que muchos consideran una enemistad real es, en realidad, una buena relación de compañerismo.

A través de su cuenta de X, Joserra decidió terminar con los rumores surgidos tras una entrevista donde pareció menospreciar la carrera de Morales.

El veterano periodista explicó que, fuera de cámaras, la situación es muy diferente a los fuertes debates que se ven en el programa Fútbol Picante.

El periodista recientemente en la presentación de su libro ı Foto: Redes sociales

La polémica comenzó cuando José Ramón participó en una dinámica del diario Récord. Al compararlo con Christian Martinoli, Fernández eligió al narrador de TV Azteca y comentó entre risas que “Álvaro Morales no es nadie”.

Aunque el comentario fue en tono de broma, se volvió viral y generó muchas críticas hacia Morales, lo que obligó a Fernández a dar una explicación.

Para sorpresa del público, José Ramón describió al Brujo Morales como un amigo cercano y un colega al que respeta:

“Con Álvaro Morales me llevo muy bien. Nos gusta molestarnos y armar polémica sobre nuestros equipos, constantemente nos hacemos bromas. Sepan que lo estimo y es un buen compañero y amigo”, publicó el periodista.

Con este mensaje, queda claro que sus constantes discusiones en televisión son parte de un estilo de entretenimiento.

Con Alvaro Morales @AlvaritoMorales me llevo muy bien, para los que lo dudan, nos gusta molestarnos y armar polémica sobre los equipos de nuestra preferencia y constantemente nos hacemos bromasñ. Sepan que lo estimo y es un buen compañero y amigo. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) April 21, 2026

Mientras Fernández mantiene un perfil clásico y crítico, Morales utiliza un personaje provocador, ambos usan esta diferencia para enriquecer el debate deportivo.

Esta aclaración no solo desmiente su supuesta rivalidad, sino que también muestra el lado humano de una industria tan competitiva.

Fernández recordó a su audiencia que, más allá de las discusiones por el América o las Chivas, el deporte permite la convivencia y el respeto entre profesionales.