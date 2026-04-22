Draft 2026: Fernando Mendoza rompe el silencio y revela la verdad sobre su ausencia en el evento de la NFL

Fernando Mendoza es el nombre más sonado esta semana por lo que podría ocurrir en el Draft 2026 de la National Football League, ya que el jugador con raíces cubanas está siendo catalogado para convertirse en el primer pick de este año, aunque el quarterback no estará presente en el evento en Pittsburgh.

Hace unas semanas, el mariscal de campo campeón con los Indiana Hossiers, reveló que la razón por la que no estará presente en Pittsburgh es por la salud de su mamá, ya que es complicado hacer el viaje y al siguiente día del Draft volver a subirse al avión para regresar a Miami, donde reside su familia.

De igual forma, comentó que otra de las razones es que quiere “hacer el recuerdo con todos los que hicieron parte de mi viaje en el college football, desde entrenadores, familia, amigos, y sin duda quiero compartir ese momento con todos ellos, es sin duda el mejor recuerdo que puedo tener. En lugar de limitarlo a 10-12 personas en Pittsburgh, quiero comenzar este viaje con todos los que me han llevado hasta este punto en mi vida”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Detrás de cámaras José Ramón Fernández pone fin a polémica con Álvaro Morales

.@BuckyBrooks has the Giants adding offense with their two top-10 picks in his final mock draft 👀



Full mock: https://t.co/CNjWcoN8CF pic.twitter.com/fVK7klV2MA — NFL (@NFL) April 21, 2026

Fernando Mendoza será drafteado por Las Vegas Raiders

Este jueves inicia la primera ronda del Draft de la NFL, en la que se conocerá al jugador que será el primer pick del evento, lo que lo pone como la mayor promesa de la nueva temporada de la mejor liga de futbol americano.

Las Vegas Raiders son la franquicia que tuvo la peor marca el año pasado, logrando solo tres victorias y sufriendo en 14 ocasiones, por lo que se quedaron con la primera selección para el Draft de este año, así que ‘Los Malosos’ serían el equipo que se quede con Fernando Mendoza para la próxima campaña.

Aunque el exjugador de Indiana Hoosiers tendrá que competir con Kirk Cousins por el puesto titular del equipo de Las Vegas, un mariscal de campo que lleva más de una década dentro de la NFL y que llega procedente de los Atlanta Falcons.

Fernando Mendoza's 17/20 for 205 total yards and 5 TDs performance vs Oregon in the 2025 Peach Bowl CFP Semi 🔥pic.twitter.com/3DMReHvYhF — Football’s Greatest Moments (@FBGreatMoments) April 11, 2026

¿A qué hora inicia el Draft 2026 de la NFL?

El Draft es el evento que marca el inició del camino a una nueva temporada de la NFL, la cual inicia hasta finales del año, pero en el que conoceremos a los nuevos prospectos de la liga y que se convertirán en las estrellas de la liga.

Jueves 23 de abril (Ronda 1) arranca a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Viernes 24 de abril (Rondas 2 y 3)

Sábado 25 de abril (Rondas 4 a 7)

Cabe recalcar que, estrellas como Tom Brady y Brock Purdy no fueron elegidos en la primera ronda del Draft, así que en las últimas elecciones también pueden salir joyas para la liga y que podrían ser el futuro de la NFL.

DCO